Ferito a colpi di catena in faccia: degenera la lite sulla Linea 90 a Milano

Una discussione sulla Linea 90 di Milano è degenerata in pochi attimi, trasformandosi in una violenta aggressione. Un uomo è stato colpito più volte al volto con una catena, riportando ferite serie. L’episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza in città.

Richiesta di maggiore sicurezza sui mezzi pubblici a Milano

I consiglieri Mattia Ferrarese ed Ettore Vairo, rappresentanti locali del dipartimento trasporti di Fratelli d’Italia, hanno evidenziato come l’episodio non sia un caso isolato, sottolineando che alcune linee milanesi restano particolarmente esposte a rischi per la sicurezza di passeggeri e personale.

Secondo i due esponenti, la tutela dei conducenti e del personale ATM è imprescindibile, e interventi sporadici o controlli occasionali non sono sufficienti. Hanno quindi ribadito la necessità di una presenza costante e visibile della polizia amministrativa sui mezzi più critici, considerata fondamentale per garantire ordine pubblico e tranquillità ai cittadini.

“La sicurezza non è un privilegio, ma un diritto. Milano non può abituarsi al degrado e alla violenza: vogliamo trasporti pubblici sicuri, civili e rispettosi di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento della città”.

Qualche giorno fa, a Milano, una violenta lite a bordo dell’autobus della linea 90, che collega Lotto alla fermata Lodi TIBB della metropolitana M3, ha provocato il ferimento di un passeggero. L’episodio, avvenuto intorno alle 21:30 nei pressi della Stazione Centrale, sarebbe nato da un presunto furto a bordo del mezzo. Secondo quanto riportato dai consiglieri Mattia Ferrarese e Ettore Vairo, il conducente ha dovuto interrompere il servizio e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Durante la lite, un giovane, restando all’esterno dell’autobus, ha brandito una catena e colpito ripetutamente un uomo ancora a bordo, danneggiando le vetrate e ferendo il passeggero al volto e al braccio. Alcuni viaggiatori hanno cercato di allontanarsi dal mezzo per mettersi in sicurezza.