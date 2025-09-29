Un tragico incidente ha scosso la provincia di Campobasso nella giornata di ieri. Una giovane donna di 25 anni, all’ottavo mese di gravidanza, ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava si è ribaltata. La comunità locale è profondamente colpita dalla tragedia, mentre le autorità indagano sulle cause dello schianto.

Incidente in provincia di Campobasso: le cause dello schianto

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la vettura avrebbe urtato un muretto in cemento lungo la carreggiata, ribaltandosi su un fianco. I vigili del fuoco di Termoli hanno impiegato cuscini pneumatici per sollevare il veicolo e permettere l’estrazione del corpo, ora affidato alla magistratura di Larino.

La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha definito l’accaduto “una tragedia enorme, immane” recandosi sul luogo dell’incidente. La strada provinciale è rimasta chiusa per consentire i rilievi, che si prevedono lunghi, mentre la comunità locale resta sotto choc per la drammatica perdita.

I soccorsi, prontamente intervenuti con vigili del fuoco, operatori del 118 e carabinieri, non hanno potuto salvare la giovane, deceduta sul colpo. Gli altri due occupanti del veicolo sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.