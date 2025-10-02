La storia di Catalin Listar racconta una tragedia che è durata anni: un giovane la cui vita è stata stroncata da un incidente stradale, lasciandolo in coma per più di otto anni. Il suo caso ha toccato profondamente la comunità di Verderio e dei paesi limitrofi, mettendo in luce non solo la fragilità della vita, ma anche la forza e la dedizione di chi, come sua madre Eugenia, ha continuato a prendersi cura di lui con instancabile speranza.

Catalin Listar muore dopo l’incidente fatale

Dopo oltre otto anni di coma, Catalin Listar, 26enne di Verderio (Lecco), è morto. Il giovane era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il 21 febbraio 2017 a Ronco Briantino, mentre si recava a Osnago per il suo primo giorno di lavoro presso le Onoranze Funebri Mattavelli. In sella alla sua motocicletta, il giovane si era scontrato con un’automobile guidata da una donna: l’impatto fu immediatamente devastante, lasciandolo in condizioni critiche da cui non si è mai ripreso.

Catalin Listar non ce l’ha fatta: morto dopo 8 anni di coma a seguito di un incidente

Dopo l’incidente, Catalin era stato ricoverato in una struttura di lunga degenza e in seguito seguito a casa dalla madre Eugenia, che per anni non ha smesso di sperare in un miglioramento. I traumi riportati, tra cui un grave trauma cranico, erano troppo gravi per permettere al cervello di riprendere le funzioni vitali. Nonostante il cuore e i polmoni continuassero a sostenere la vita, il giovane non ha mai recuperato coscienza.

Il giovane è deceduto circondato dall’affetto della madre e degli amici. I funerali saranno celebrati sabato pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano a Verderio.