Tragedia nella notte scorsa a Roma. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra la sua bicicletta e un’auto lungo Corso Francia, una delle arterie principali della Capitale. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.

Roma, incidente mortale su Corso Francia: giovane in bici travolto da un’auto

Un grave incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino di giovedì 2 ottobre lungo Corso Francia, in direzione centro, all’altezza del civico 115A. Secondo quanto ricostruito finora, una bicicletta e un’auto, una Volkswagen Golf, si sarebbero scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni, che si trovava in sella alla bici.

Soccorso in condizioni critiche, il giovane è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove è deceduto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Alla guida dell’autovettura c’era un ventenne italiano, trasferito all’ospedale Sant’Andrea per essere sottoposto agli accertamenti di rito, risultati poi negativi ad alcol e droga.

Roma, incidente mortale su Corso Francia: chi era il giovane

La vittima è stata identificata: si tratta di Mattia Nicholas Liguori, un ragazzo di 17 anni con una grande passione per la musica. Nella serata di mercoledì aveva partecipato a una manifestazione pro Palestina a sostegno della Flotilla e, secondo quanto emerso, stava rientrando a casa quando si è consumato l’incidente. Sui social network sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, che lo ricordano come un giovane pieno di entusiasmo e di sogni.

Mattia amava suonare la chitarra e coltivava il desiderio di diventare un musicista professionista. In rete circolano diversi video in cui si esibisce con il suo strumento, testimonianza di una passione autentica e di un talento che non potrà più esprimersi.