Il tremendo incidente è avvenuto vicino a Bergamo nella mattinata del 5 ottobre: diverse ambulanze sul posto insieme a vigili del fuoco e agenti

Un incidente gravissimo con un bilancio altrettanto tragico. É quello avvenuto nella prima mattinata di domenica 5 ottobre nelle vicinanze di Bergamo e che ha coinvolto due veicoli, uno dei quali ha preso fuoco dopo lo schianto. Un frontale estremamente violento, verificatosi sulla statale 671 della Valle Seriana, nel territorio del comune di Casnigo.

Sul posto numerosi mezzi del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Grave incidente frontale sulla statale 671, due morti e un ferito grave

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte di marcia sono andati ad impattare tra loro frontalmente. Su un mezzo erano presenti due persone mentre sull’altro viaggiava un 19enne. La prima vettura ha preso fuoco immediatamente dopo l’impatto ma l’intervento provvidenziale di due vigili del fuoco fuori servizio che si trovavano a passare in zona, ha consentito di evitare che le fiamme raggiungessero la seconda vettura.

Il bilancio è drammatico: due delle persone coinvolte sono morte mentre il 19enne, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato trasferito in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il dramma si è consumato su un tratto rettilineo della statale come appurato dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Si ipotizza una possibile invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi ma l’esatta dinamica è ancora al vaglio delle autorità: vi stanno lavorando i carabinieri di Clusone. Il personale Anas ha, nel frattempo, effettuato il ripristino della viabilità chiusa per decine di minuti in entrambe le direzioni.