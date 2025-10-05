É un incidente dall’epilogo drammatico, una vera e propria strage stradale, quello verificatosi nelle ultime ore sulle strade italiane. Un sinistro che

ha coinvolto due mezzi, un’auto ed un camion, andati tra di loro ad impattare violentemente per ragioni ancora da chiarire, provocando la morte ed il

ferimento di numerose persone.

Un bilancio tragico, quello confermato dai soccorritori intervenuti sul luogo del violento impatto verificatosi a Scanzano

Jonico, in provincia di Macerata. Ma non solo: nel corso dei rilievi le autorità hanno fatto una scoperta sconcertante riguardante il numero di persone a bordo dell’auto.

Gravissimo incidente stradale tra auto e camion: bilancio drammatico di morti e feriti

Lo schianto si è verificato intorno alle 14.20 di sabato al km 121 della Fondovalle dell’Agri: il tratto stradale corre nel territorio di Scanzano Jonico, in provincia di Macerata. Ed è qui che un’auto, una Renault Scenic omologata per sette persone guidatore compreso, si è scontrata con un camion. L’impatto è stato estremamente violento riducendo il veicolo in un ammasso di lamiere mentre i detriti si sono depositati sulla strada.

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, in quanto è stato segnalato il coinvolgimento di undici persone. Stando a quanto si è appreso infatti, a bordo dell’auto viaggiavano dieci uomini, quattro dei quali, di nazionalità pakistana, sono morti sul colpo per le gravissime ferite riportate. Gli altri sei sono invece rimasti feriti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso ed avviare le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. La strada statale è stata, per consentire ai soccorritori di operare, chiusa in entrambe le direzioni temporaneamente.