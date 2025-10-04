Il primo si è verificato a Amaseno, il secondo a Ceccano: ricostruzione, dinamica e conseguenze mediche

Nella notte ci sono stati due incidenti stradali in provincia di Frosinone, il primo ad Amaseno, il secondo a Ceccano. Coinvolti sei giovanissimi.

Frosinone, due incidenti stradali nella notte: il primo ad Amaseno

Sei giovani sono rimasti coinvolti in due incidenti stradali in provincia di Frosinone la notte scorsa. Il primo sinistro si è verificato ad Amaseno attorno alle ore 22.30 sulla strada Provinciale Guglietta-Vallefratta.

L’impatto si è verificato tra due auto, un Audi A3, con alla guida un 22enne, e una Mercedes CLA, guidata da un altro ragazzo di 22 anni. Il primo è stato trasportato all’ospedale di Terracina, il secondo in un altro ospedale. Insieme al 22enne sull’Audi c’era un altro ragazzo, portato anch’egli in ospedale. Nessun dei tre è in pericolo di vita. Si indaga per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Frosinone, due incidenti stradali nella notte: il secondo a Ceccano

Il secondo incidente stradale si è verificato a Ceccano, attorno a Mezzanotte e mezza, sulla Strada Statale 637 in via Gaeta. Anche in questo caso coinvolte due auto, una Fiat Punto guidata da un 22enne e una Fiat Tipo con alla guida un 19enne. Nessuno dei due ha riportato lesioni ma, il ragazzo di 19 anni ha avuto un piccolo malore ed è stato portato in ospedale. Si indaga per stabilire la dinamica.