Tragedia del sabato sera sulle strade italiane. Con un bilancio drammatico che coinvolge giovanissimi, ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 18 anni. Lo

schianto si è verificato nel Canavese, a Settimo Vittone: i carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente che ha riguardato il solo veicolo sul quale viaggiavano quattro persone, una delle quali è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate.

Tragedia stradale nel Canavese: auto si ribalta va fuori strada

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’auto guidata da un neopatentato di Salbertrand ed a bordo della quale erano presenti complessivamente quattro giovanissimi si è ribaltata, per ragioni ancora da chiarire, ed è finita fuori strada. Ad avere la peggio è stata una 18enne, rianimata dal personale del 118 in loco per poi trasportarla in codice rosso, con ambulanza medicalizzata, all’ospedale di Ivrea dove è purtroppo morta.

Anche i tre amici, tra i 17 ed i 18 anni, sono stati soccorsi per le serie ferite riportate. Il veicolo, una Land Rover Defender, è stata rinvenuta in un

canale di scolo lungo la statale 26: i giovani si trovavano intrappolati all’interno del veicolo capovolto e sono stati i vigili del fuoco ad estrarli dalla vettura. La 18enne è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso: i tre amici si trovano ricoverati e non si troverebbero in pericolo di vita. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti la velocità o un colpo di sonno ma resta ancora tutto da chiarire.