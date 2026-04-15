Tragedia a Bisceglie: donna gettata dal balcone e marito si suicida, indagini in corso

A Bisceglie una vicina ha sentito urla e ha chiamato i soccorsi: la donna è caduta dal balcone e poco dopo è seguito il marito. Entrambi sono morti nell'impatto

Il 15 apr 2026 a Bisceglie si è consumata una tragedia che ha riacceso il dibattito su violenza domestica e femminicidio. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 54 anni sarebbe stata spinta dal balcone della loro abitazione; poco dopo l’uomo, di 61 anni, si sarebbe lanciato nello stesso vuoto, perdendo la vita.

I corpi sono stati ritrovati sulla discesa del garage del palazzo dove vivevano.

Come sono andati i fatti

Nelle prime ore dopo l’accaduto i militari hanno raccolto testimonianze che delineano uno scenario di separazione in corso tra i due coniugi. Una vicina ha raccontato di aver udito urla provenire dall’appartamento e di aver visto la donna precipitare; poco dopo ha assistito anche alla caduta dell’uomo.

Le fonti investigative parlano di un probabile omicidio-suicidio, una dinamica in cui l’aggressore uccide la partner per poi togliersi la vita, ma gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi fino all’esito delle verifiche tecniche.

Il racconto dei vicini e il primo allarme

La testimonianza della residente che ha dato l’allarme è al centro della prima fase investigativa: ella ha riferito ai carabinieri di aver sentito le grida della donna e di essersi affacciata per poi vedere la tragedia.

Questo elemento ha permesso un intervento tempestivo dei soccorritori, ma purtroppo entrambi i coniugi sono deceduti a seguito dell’impatto. Le dichiarazioni dei testimoni saranno confrontate con i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Indagini e rilievi tecnici

Gli accertamenti sul posto si sono concentrati sulla scena del crimine, con rilievi che hanno interessato il balcone, il percorso della caduta e la zona antistante il garage. Gli inquirenti stanno eseguendo esami per verificare la presenza di tracce utili e per stabilire eventuali responsabilità penali. L’attività include anche l’analisi dello stato psicofisico dell’uomo e della donna e la raccolta di elementi sul loro rapporto matrimoniale, compresi eventuali precedenti segnalati alle autorità.

Elementi familiari e collocazione dei figli

La coppia lascia due figli: uno risiede in Svizzera, l’altro vive a Trani. Questa informazione è risultata importante per gli investigatori, che hanno provveduto a informarli dell’accaduto e a raccogliere dichiarazioni su eventuali tensioni o situazioni critiche pregresse. La presenza di figli che vivono lontano spesso complica le dinamiche familiari e diventa un elemento su cui gli esperti socio-sanitari riflettono quando si indagano casi di violenza domestica.

Implicazioni sociali e riflessioni

Il caso riporta l’attenzione su come riconoscere e intervenire tempestivamente in situazioni di rischio domestico. Professionisti e associazioni di tutela sottolineano l’importanza della segnalazione ai servizi competenti non appena emergono episodi di minaccia o violenza. Il concetto di prevenzione diventa cruciale: dalle reti di vicinato ai servizi sociali, ogni segnale può essere un passo per evitare tragedie.

Ruolo delle istituzioni e delle comunità

Autorità locali, forze dell’ordine e organizzazioni del terzo settore vengono spesso citate come risorse fondamentali per proteggere le vittime potenziali. In casi come questo, la collaborazione tra cittadini e istituzioni può accelerare interventi di tutela. L’episodio di Bisceglie riapre il tema delle politiche di assistenza e del sostegno psicologico per famiglie in crisi, con la necessità di potenziare percorsi che consentano di intercettare segnali di allarme.

Le indagini proseguono sotto la guida dei carabinieri, che stanno completando rilievi e audizioni utili a chiarire ogni aspetto dell’accaduto. In attesa dei risultati ufficiali, la comunità di Bisceglie resta scossa da un episodio che mescola elementi di violenza domestica, disperazione e perdita, richiedendo una risposta che sia insieme giudiziaria e di prevenzione sociale.