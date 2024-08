Arianna Meloni annuncia la separazione da Francesco Lollobrigida

Arianna Meloni, capo della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia, ha annunciato la fine della relazione con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. La conferma è arrivata durante un colloquio con il quotidiano Il Foglio

Arianna Meloni conferma la fine della relazione con Francesco Lollobrigida

“Sì, è vero, non stiamo più insieme da un po’” ha confermato la sorella della presidente del Consiglio. “Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione. Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l’amore è un’altra cosa. Per ora è così e visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo la finirei qui con la curiosità morbosa” ha commentato.

Il confronto con Silvio Berlusconi

“Nessuno si paragona a un grande statista come Berlusconi” ha aggiunto Arianna Meloni, in merito al paragone che era stato fatto tra lei e il Cavaliere. “Va bene le accuse di mitomania che traspaiono dal racconto che si fa di me, ma pietà! Ho un senso della misura. La cosa che ha scritto Sallusti prendeva spunto dal libro e dalle dichiarazioni di Luca Palamara, già membro del Csm, su un metodo che evidentemente esisteva, e non so se esista ancora. Speriamo di no, certo. E poi figuriamoci, provo a dirlo bene: lungi da me attaccare la magistratura. L’attacco semmai è nei confronti di un certo giornalismo che mi tira in ballo di continuo descrivendomi alle prese da due anni con nomine e trame di potere. Questo mi avvilisce” ha poi aggiunto.

La nuova scuola di formazione per i dirigenti di FdI

Durante l’intervista la dirigente di FdI si è poi soffermata sulla nuova iniziativa del partito di fondare una scuola di formazione. “Quello che in molti non vogliono capire è che al contrario di altre formazioni politiche noi non vogliamo lasciare sguarnito il partito e chiuderci nel palazzo” ha spiegato, aggiungendo “Posso occuparmi di questo invece di passare per traffichina e mitomane. Stiamo imparando a camminare su un ponte Tibetano, ma ovviamente non sulle acque. Tutti danno il massimo e per primi mia sorella e Lollo, le due persone che conosco meglio di tutti. Attaccati spesso con violenza incredibile, e penso proprio a Lollo, che invece sta facendo un lavoro straordinario“.