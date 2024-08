Nomine Rai: Raffaella Paita di Italia Viva solleva il caso Arianna Meloni, che replica

Raffaella Paita, coordinatrice di Italia Viva, e Matteo Renzi, presidente del partito, hanno sollevato accuse contro il governo, parlando di “parentocrazia”.

Polemica sulle nomine Rai, Italia Viva solleva il caso Arianna Meloni: la risposta

La polemica è scaturita da un post di Paita, che ha messo in evidenza l’influenza di Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio, sulle nomine in Rai e in Ferrovie dello Stato. Nel suo messaggio su X, Paita ha sarcasticamente suggerito che, data la sua visibilità, Arianna Meloni potrebbe essere nominata direttamente ministra dell’attuazione del programma. Renzi ha subito appoggiato l’intervento di Paita, evidenziando come la sorella della Premier fosse presente a una riunione a Palazzo Chigi riguardante le nomine in Rai, alimentando ulteriormente le accuse di nepotismo.

In risposta, la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia ha difeso Arianna Meloni, definendo le accuse come una strategia per infangare la sua reputazione e dipingerla come una persona poco seria. Le dichiarazioni di Paita e Renzi hanno acceso un acceso dibattito politico, con Fratelli d’Italia che si è schierata contro le insinuazioni, sostenendo che si tratta di tentativi strumentali per screditare la sorella della Premier. La questione della parentocrazia continua a essere un tema caldo nel panorama politico italiano, mentre le indagini sulle nomine proseguono.