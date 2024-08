Marcello Masi lascia Camper: una notizia arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno. Il conduttore ha mollato il programma ad un passo dalla chiusura, cedendo il timone a Peppone Calabrese.

Marcello Masi lascia Camper: al suo posto Peppone

Nella puntata di lunedì 5 agosto 2024, i telespettatori di Camper hanno trovato Peppone Calabrese al posto di Marcello Masi. Un cambio di guardia che arriva dopo 45 puntate e ad un passo dalla chiusura del format estivo di Rai1. Come mai questa decisione? Il conduttore ha lasciato il timone del programma per non specificati “problemi personali”.

L’annuncio di Peppone Calabrese

Prima della messa in onda di Camper, è stato lo stesso Peppone ad annunciare il suo nuovo ruolo. Via social, Calabrese ha dichiarato:

“Buon lunedì a tutti. Inizia oggi alle ore 12 su Rai1 la mia avventura con Camper. Per la prima volta conduco in studio e sono molto emozionato. Statemi vicino mi raccomando e perdonatemi eventuali errori. Spero di essere all’altezza dell’eredità lasciata dal maestro e amico Marcello Masi”.

Per Peppone si tratta di un vero e proprio debutto, che arriva dopo qualche anno di gavetta come inviato delle edizioni estive e invernali di Linea Verde.

Quando finisce Camper?

Calabrese ha preso il posto di Marcello Masi ad un passo dalla chiusura di Camper. Mancano, infatti, soltanto tre settimane per la fine del programma Rai, dopo di che tornerà in onda E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Il format estivo chiuderà i battenti il 6 settembre, ma da lunedì 12 a venerdì 23 agosto andranno in onda le repliche. Questo significa che Peppone condurrà Camper solo per 15 puntate.