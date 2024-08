Per l’omicidio di Sharon Verzeni i carabinieri di Bergamo hanno convocato in caserma nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 agosto, la sorella, il cognato e il fratello della ragazza. La 33enne è stata uccisa a coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, ma l’omicidio è ancora avvolto dal mistero.

Continuano le indagini per l’omicidio di Sharon Verzeni

I tre familiari sono giunti al comando provinciale di via delle Valli intorno alle 14.30, senza avvocato, per essere ascoltati come persone informate sui fatti. Come riportato dall’Adnkronos, alle 18 i familiari erano ancora all’interno della caserma dei carabinieri di Bergamo.

Gli ultimi aggiornamenti sulle indagini

Tutte le piste nelle indagini sull’omicidio di Sharon, al momento, restano aperte. Gli esperti stanno profilando i Dna di decide di abitanti di Terno d’Isola. Dagli inquirenti arriva anche l’invito a non demonizzare Scientology:

“Non c’è nessuna pista privilegiata, Sharon e il compagno si stavano avvicinando a questo gruppo, ma indaghiamo su questa sfera di relazione come su tutte le altre cerchie relazionali della vittima”.

L’interrogatorio del compagno di Sharon Verzeni

Nei prossimi giorni potrebbe essere nuovamente convocato il fidanzato di Sharon. L’uomo si è reso disponibile ad effettuare nuovi interrogatori qualora dovessero servire a chiarire alcuni punti interrogativi in merito alla vicenda. È già stato sentito due volte, l’ultima delle quali lo scorso lunedì 13 agosto.