Assalto a un portavalori sull’A14: traffico bloccato e disagi tra Loreto e Civitanova Marche. Gli ultimi aggiornamenti.

Assalto a un portavalori sull’A14: emergenza sicurezza

Una rapina a un furgone portavalori ha paralizzato il tratto dell’Autostrada A14 tra Loreto e Civitanova Marche, evidenziando i rischi concreti per la sicurezza sulle principali arterie italiane. L’assalto, avvenuto intorno alle 18, ha coinvolto armi da fuoco, esplosivi e ostacoli posti sulla carreggiata, mettendo in pericolo sia le guardie giurate sia gli automobilisti in transito.

Episodi come questo mostrano come la pianificazione criminale possa rapidamente trasformare un tratto autostradale in un’area di emergenza, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine e strategie coordinate per il controllo del territorio e il ripristino della viabilità.

Terrore in A14, assalto al furgone portavalori: automobilisti increduli sulla Bologna-Taranto

Poco prima delle 18:30, un furgone portavalori è stato preso di mira da una banda armata lungo l’Autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza del chilometro 248,5 nel tratto tra Loreto e Civitanova Marche, in direzione Pescara. L’assalto, che ha coinvolto due mezzi blindati e ha visto l’uso di armi semiautomatiche ed esplosivo, ha provocato la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, mentre il traffico resta bloccato con tre chilometri di coda verso Pescara e due verso Ancona.

Come riportato da Il Resto del Carlino, testimoni hanno segnalato spari, chiodi disseminati lungo la carreggiata, un’autocisterna posizionata trasversalmente e un’auto incendiata, utilizzata probabilmente dai malviventi per facilitare la fuga.

Nessuna delle guardie giurate né degli automobilisti coinvolti ha riportato ferite, mentre uno dei rapinatori sarebbe rimasto ferito a una gamba ed è stato ricoverato in ospedale.