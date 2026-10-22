Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato la trasformazione dell’ex centro sociale per veterani in un nuovo Palazzo dei Veterani. Il progetto, presentato tramite un post su Telegram, prevede la creazione di una struttura all’avanguardia destinata alla riabilitazione dei soldati rientrati dal conflitto in Ucraina.

Un complesso unico per la cura fisica e psicologica

Il futuro centro ospiterà apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, sale dedicate alla kinesiterapia e una “walking school”, cioè una scuola di camminata pensata per favorire la reintegrazione fisica graduale. Accanto a queste aree, verranno allestiti spazi per il benessere idroterapico, zone per yoga e arti marziali, oltre a laboratori di arte terapia, biblioteche e aule per musica e danza.

Attività per il recupero a breve termine

Secondo le indicazioni del sindaco, il Palazzo sarà pensato per interventi di riabilitazione diurni e di breve durata, consentendo ai veterani di accedere a trattamenti intensivi senza impegnare lunghi periodi di degenza. L’obiettivo è fornire un supporto completo che integri la medicina tradizionale con pratiche creative e sportivi, favorendo un ritorno più rapido alla vita civile.

Ristrutturazione e dimensioni dell’intervento

Il progetto comprende la ristrutturazione di due edifici, per un’area complessiva di 22.000 metri quadrati (circa 236.806 piedi quadrati). I lavori sono iniziati a gennaio e la data di consegna è prevista per la fine del 2027. Parallelamente, il vicino Parco Yekaterininsky subisce anch’esso lavori di ammodernamento: sarà realizzato un centro familiare, campi sportivi e una riga d’acqua con stazione barca e anfiteatro, con completamento stimato per la fine del 2026.

Impatto urbano e sociale

La realizzazione di questo enorme centro di recupero ha un duplice significato: da un lato, rappresenta un investimento concreto nella salute dei veterani della guerra in Ucraina; dall’altro, contribuisce al riqualificare la zona centrale di Mosca, offrendo nuovi spazi ricreativi per i residenti. La combinazione di strutture mediche, sportive e culturali, definita «first-of-its-kind», dovrebbe creare un modello replicabile in altre aree della Russia.

Prospettive future e considerazioni finali

Una volta terminato, il Palazzo dei Veterani diventerà il punto di riferimento per la riabilitazione dei militari che hanno partecipato al conflitto. Sebbene la capacità ricettiva non sia stata resa pubblica, la vasta superficie a disposizione suggerisce la possibilità di accogliere numerosi pazienti in rotazione. La sinergia con le nuove strutture del parco Yekaterininsky potrà inoltre favorire attività all’aperto, completando l’offerta di benessere integrato prevista dal progetto.