Jeffrey Epstein non sarebbe affatto deceduto ma anzi sarebbe ancora vivo e vegeto, questa è l’incredibile dichiarazione che trapelerebbe da fonti vicine agli agenti segreti americani. Scopriamo di più sulla sua presunta uccisione e quindi sparizione e del perché nessuno ne parla apertamente.

Jeffrey Epstein, la morte (presunta) in carcere

Jeffrey Epstein è morto il 10 agosto del 2019 nel carcere di New York e subito la morte fu catalogata come apparente suicidio, caso più plausibile considerata la cella d’isolamento in cui era stato collocato.

Da quel momento vi sono state maggiori indagini sugli Epstein Files ovvero i documenti che Jeffrey Epstein deteneva personalmente sia fisicamente che via etere che testimonierebbero i contatti dell’elite mondiale con lui e le implicazioni in festini dove si sarebbero consumati rapporti con ragazzine minorenni.

Epstein è vivo, l’annuncio a “La Zanzara”

Nel corso della puntata del programma radiofonico condotto da Cruciani è intervenuto Stefano Edoardo Erario che ha fatto una dichiarazione sconvolgente:

“Epstein è vivo” – queste le sue parole in diretta. L’uomo ha infatti smentito l’ipotesi che lo vedrebbe morto da 6 anni perché il corpo tumulato non è affatto quello del magnate, dato che mancherebbero elementi a lui legati, come il tatuaggio.

Quindi che fine ha fatto Epstein? Fu inizialmente trasferito nel suo ranch dall’azione congiunta di CIA e Mossad dove è rimasto sino al 2024. Attualmente si troverebbe in Israele ed avrebbe un aspetto irriconoscibile: pesa 110 kg a causa delle cure ormonali, che starebbe facendo per inibire la voglia di avere prestazioni con ragazze minorenni.

Ora non è chiaro da chi abbia avuto queste informazioni ma certamente il quadro che emerge è preoccupante e aumenta l’alone di mistero su questa figura controversa del panorama mediatico internazionale.