Giuseppe Cruciani, conduttore de “La Zanzara”, ha espresso tutta la sua indignazione per la decisione di inviare la Marina a scortare la Flotilla.

Giuseppe Cruciani: “Sto giudicando l’operazione politica Flottiglia”

Giuseppe Crucinai, conduttore de “La Zanzara”, è tornato a parlare della Global Sumud Flotilla. Ecco le sue parole: “Amici miei, la Flottiglia è stata disturbata nella sua marcia, sono fissato con la Flottiglia, che ti devo dire, è un argomento quasi comico per me.

Cioè è una grandissima baracconata che mi fa ridere. Qualcuno mi attaccherà dicendo, ‘come fai a dire baracconata con la gente che muore’, non c’entra niente. Sto giudicando l’operazione polita Flottiglia. Mentre marciano verso Gaza, verso le coste Mediorientali, c’è stato qualche disturbo. Forse delle granate stordenti, dei piccoli droni, dei danni. E beh ragazzi, uno può pensare di andare verso un luogo da uno Stato che voi dichiarate apertamente nemico e non accade nulla. Troppo facile, qualcosa accade andando in zone di guerra.” Cruciani ha poi espresso indignazione per la decisione di inviare la Marina a scortare la Flottilla.

Giuseppe Cruciani, lo sdegno sulla Flotilla scortata dalla Marina: “E chi ca***” paga?”

Giuseppe Cruciani ha poi espresso tutta la sua indignazione per la decisione di mandare la Marina a scortare la Flotilla: “noi abbiamo deciso di mandare, nella nostra enorme bontà, una fregata militare a protezione della Flottiglia. Chi ca*** paga? Chi tira fuori i soldi, come direbbe qualcuno? Per proteggere la pagliacciata, noi cacciamo il quattrino.”