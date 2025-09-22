La navigazione della Global Sumud Flotilla rappresenta una delle iniziative civili più visibili a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Composta da cittadini disarmati provenienti da diverse nazionalità, la spedizione mira a rompere il blocco marittimo imposto da Israele e a portare attenzione internazionale sulle condizioni dei territori palestinesi. Lungo il percorso, gli attivisti si trovano a confrontarsi con sfide non solo logistiche, ma anche legate alla sicurezza, tra sorveglianza aerea non identificata e pressioni politiche, che rendono ogni miglio percorso un atto di resistenza pacifica e di solidarietà globale.

Global Sumud Flotilla: tensioni e avanzamento della missione

La giornata della Global Sumud Flotilla è iniziata sotto tensione, quando al mattino alcune imbarcazioni hanno segnalato la presenza di droni sopra la flotta. Tony La Piccirella, attivista barese a bordo della nave Family, ha spiegato che almeno tre velivoli hanno seguito le barche per alcune ore, sorvolandole da vicino e destando preoccupazione tra i partecipanti. Poiché questi droni non comparivano su alcun tracker pubblico, sono stati classificati come strumenti di sorveglianza di origine sconosciuta.

Nelle ore successive, altri attivisti hanno confermato ulteriori avvistamenti di droni durante la notte. Saif, attivista ispano-palestinese, ha raccontato all’emittente spagnola Tve di aver contato tra sei e otto velivoli lungo entrambi i lati della flotta, probabilmente per monitorarne il numero e la rotta.

Global Sumud Flotilla, dove si trovano le barche e quando arrivano a Gaza? Gli ultimi aggiornamenti

La situazione è resa ancora più complessa dalle minacce israeliane: le autorità hanno annunciato che applicheranno leggi antiterrorismo, arrestando e trattenendo chiunque tenti di avvicinarsi alla Striscia di Gaza. Nonostante le difficoltà, la Flotilla prosegue il suo viaggio verso la Grecia, dove incontrerà altre sei imbarcazioni che si uniranno alla missione. Da lì, la spedizione continuerà insieme verso Gaza, con l’obiettivo di raggiungere le coste palestinesi entro circa una settimana, consapevole che la pressione aumenterà man mano che si avvicineranno alla destinazione finale.