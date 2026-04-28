Corteo del 25 aprile a Milano: la Brigata ebraica difende le bandiere e la memoria

Il corteo del 25 aprile a Milano è diventato teatro di una disputa che ha coinvolto la Brigata ebraica, l’Anpi, la polizia e centinaia di partecipanti. Lo spezzone riconducibile alla Brigata, accompagnato da bandiere che molti identificano con lo Stato di Israele, è stato fermato e alla fine fatto uscire dalla colonna principale dopo contestazioni e tensioni con altri gruppi presenti.

L’episodio ha sollevato interrogativi non solo sul piano operativo, ma anche sul significato simbolico di chi e come celebra la Liberazione, mettendo in luce contrasti su chi può rappresentare la memoria e come tutelarla.

Da una parte la Brigata ebraica ha ribadito la volontà di continuare a manifestare con le proprie insegne come segno di rispetto per chi ha combattuto e per la verità storica; dall’altra l’Anpi e parte dei manifestanti hanno contestato la presenza di alcune bandiere ritenute politicamente divisive in quel contesto.

La questione è degenerata in accuse reciproche: la Brigata denuncia atti di antisemitismo e una ferita istituzionale, mentre l’Anpi afferma che era stato preso un accordo sulla composizione dello spezzone e che la situazione è stata gestita anche per motivi di ordine pubblico.

La dinamica del corteo a Milano

Secondo varie ricostruzioni, lo spezzone della Brigata ebraica si è trovato in una posizione avanzata nel corteo e, quando il resto della colonna ha provato a guadagnare la testa della manifestazione, si sono accesi forti dissensi.

I contestatori hanno impedito al gruppo di avanzare, inscenando uno «stop» che ha bloccato parte del percorso per un’ora abbondante. La situazione ha mostrato come la gestione logistica di una manifestazione di massa possa intrecciarsi con tensioni politiche e simboliche: la presenza di bandiere e striscioni diventa elemento centrale del conflitto, tanto quanto il flusso dei partecipanti.

Le contestazioni e l’intervento della polizia

Davanti alle proteste e agli scontri verbali, le forze dell’ordine hanno deciso di separare fisicamente lo spezzone coinvolto per evitare un’escalation. La scelta di far uscire la Brigata dal corteo ha suscitato reazioni forti: alcuni hanno applaudito, altri hanno fischiato, e le critiche istituzionali non si sono fatte attendere. Per la Brigata e per i suoi rappresentanti si è trattato di una misura che ha negato il diritto di commemorare i caduti; per le autorità dell’Anpi è stata una risposta necessaria alla mancata osservanza di un impegno sulla composizione della delegazione.

Reazioni politiche e culturali

Le conseguenze politiche sono immediate: il direttore del Museo della Brigata ebraica ha bollato l’episodio come una ferita istituzionale, mentre esponenti della comunità ebraica hanno accusato alcuni dirigenti di aver incoraggiato una cultura che sfocia nell’antisemitismo. Dall’altra parte, l’Anpi nazionale ha sostenuto che la questione delle bandiere era stata dibattuta e che il mancato rispetto degli accordi ha complicato lo svolgimento della manifestazione. Questo scambio di accuse porta la discussione oltre l’episodio singolo, coinvolgendo responsabilità organizzative e orientamenti politici diversi all’interno della stessa piazza.

Dibattito sull’uso delle bandiere

Al centro del confronto c’è il tema delle insegne: per la Brigata l’esposizione di alcune bandiere è parte integrante dell’onore verso chi si è sacrificato, mentre per altri partecipanti alcune bandiere evocano scelte politiche contemporanee che possono dividere. La Brigata ha poi affermato che non arretrerà e che, anzi, intende ampliare la rappresentanza portando anche le insegne di altri eserciti alleati in una prospettiva di internazionalizzazione della memoria. Questo annuncio rilancia il dibattito su quale memoria pubblica si voglia coltivare e su come conciliare pluralità di identità e sensibilità diverse all’interno di una stessa commemorazione.

Verso una riformulazione del rito collettivo

L’episodio milanese riapre un nodo più ampio: il modo in cui si celebra il 25 aprile e chi venga riconosciuto come portatore di quella memoria. Alcuni propongono di mantenere una linea tradizionale centrata sulla Resistenza italiana, altri invitano a riconoscere il contributo di forze straniere e di comunità diverse che hanno partecipato alla Liberazione. La sfida è trasformare la commemorazione in un momento inclusivo che non rinunci a verità storiche complesse ma che tenga conto anche delle tensioni politiche del presente, evitando che il ricordo diventi oggetto di ulteriori divisioni.