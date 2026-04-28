Parigi e Atene rinnovano il patto di difesa e spingono per un ruolo geopolitico europeo

Parigi e Atene rinnovano il patto di difesa e spingono per un ruolo geopoliti...

Parigi e Atene rinnovano il patto di difesa e spingono per un ruolo geopoliti...

Durante la visita del 25 aprile 2026 a Atene, la Francia e la Grecia hanno consolidato una partnership difensiva estesa e discusso il rafforzamento della capacità geopolitica europea

La visita del presidente francese a Atene ha dato nuova spinta a un’alleanza che unisce impegni politici e scelte industriali. Il vertice, formalizzato il 25 aprile 2026, ha portato al rinnovo di un accordo quadro già esistente e all’aggiunta di intese su energia, ricerca e difesa. In questa occasione i leader hanno ribadito il valore della cooperazione bilaterale come strumento per proteggere la sovranità e per qualificare l’Unione europea come attore strategico nel Mediterraneo e oltre.

Rinnovo del patto e garanzie reciproche

Le parti hanno esteso il patto firmato originariamente nel 2026, introducendone il prolungamento per un periodo definito e prevedendo rinnovi automatici salvo obiezioni. Al centro dell’accordo c’è una clausola di assistenza che vincola i due paesi a sostenersi in caso di minacce alla sovranità. Sul piano retorico la leadership francese ha voluto eliminare esitazioni: il messaggio è stato che la solidarietà non è meramente simbolica ma operativa, con l’obiettivo di dissuadere potenziali avversari e rafforzare la deterrenza regionale.

La clausola e il ruolo dell’UE

Nel corso delle dichiarazioni ufficiali è stata messa in evidenza l’importanza dell’articolo 42.7 del Trattato sull’Unione europea come strumento concreto di mutua assistenza. Questo riferimento è stato accompagnato dall’idea che l’Europa debba coltivare una capacità di difesa autonoma che integri, ma non sostituisca, il ruolo della NATO.

I leader hanno citato come caso pratico l’intervento collettivo a sostegno di Cipro tra il 1 e il 2 marzo, dopo l’attacco del 28 febbraio, come esempio di applicazione concreta della solidarietà europea.

Cooperazione tecnologica e capacità militari

Oltre all’elemento politico, l’incontro ha prodotto una serie di intese nel settore industriale e tecnologico: programmi congiunti su difesa elettronica, ricerca energetica e sistemi navali sono stati messi sul tavolo. La scelta di coordinare modernizzazioni e sviluppi tecnologici punta a creare sinergie tra i settori pubblico e privato, favorendo interoperabilità e riducendo i tempi di risposta in caso di crisi.

Acquisti, modernizzazione e progetti condivisi

Negli ultimi anni la Grecia ha avviato un piano di rafforzamento delle forze armate: l’acquisto di 24 Rafale e di tre fregate classe Belharra per oltre 5,5 miliardi di euro è stato citato come elemento chiave della cooperazione. È stata inoltre menzionata l’intenzione di approfondire programmi di manutenzione congiunta per ottimizzare costi e tempi, e progetti come lo schema di difesa missilistica noto come Achilles Shield nell’ambito di un piano di ammodernamento da circa 25 miliardi di euro.

Implicazioni per la politica estera europea

L’accordo franco-greco viene letto come un tentativo di spingere l’UE verso un ruolo più deciso in campo geopolitico. La coppia Parigi-Atene ha sostenuto che l’Europa non può limitarsi a reagire: deve costruire strumenti di prevenzione e risposta rapida. Questo approccio solleva questioni sulle relazioni con altri attori regionali e globali, e pone l’accento sulla necessità di una politica comune capace di integrare assistenza militare, diplomazia e misure economiche.