Sky lancia la nuova stagione motorsport con oltre 1.800 ore di diretta e il ritorno di Vanzini

Sky ha presentato a Milano la programmazione dedicata ai motori per la stagione. L’azienda conferma un palinsesto ricco e diversificato per le quattro e le due ruote. L’offerta comprende la copertura esclusiva dei mondiali di Formula 1 e MotoGP, oltre alla Superbike con dirette e contenuti integrativi. I programmi saranno disponibili anche in streaming su Now. Alcune gare saranno trasmesse in chiaro su TV8.

I vertici di Sky hanno sottolineato la qualità del racconto e l’attenzione ai volti storici del network, elemento ritenuto strategico per l’engagement del pubblico.

Un palinsesto imponente: numeri e copertura

La programmazione annunciata supera le 1.800 ore di trasmissione live, distribuite su 41 weekend di gara. Sky racconterà più di 17 campionati e oltre 200 gare, garantendo una copertura estesa delle competizioni motoristiche. L’offerta è pensata per chi segue ogni sessione e per chi cerca approfondimenti sui retroscena tecnici e sportivi.

Formati e strumenti editoriali

Oltre alle dirette, il palinsesto include rubriche dedicate come Race Anatomy per l’analisi post gara e Hot lap per riprodurre la sensazione della guida. Questi prodotti editoriali si integrano con servizi tecnici e interviste, creando un’offerta che combina informazione, intrattenimento e approfondimento tecnologico. Dal punto di vista editoriale, la scelta mira a valorizzare i volti storici del network come leva per l’engagement del pubblico.

La squadra e i ritorni: volti e ruoli in cabina

La copertura della Formula 1 sarà affidata a una squadra editoriale consolidata. La scelta punta a garantire continuità narrativa e competenza tecnica.

In cabina di commento torna il team coordinato da Carlo Vanzini, affiancato da Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero. Il gruppo manterrà il registro tecnico e la componente emotiva del racconto sportivo.

La regia giornalistica è guidata dal direttore Federico Ferri. Il coordinamento editoriale resta nelle mani di Guido Meda, il cui ruolo rimane centrale nella costruzione del racconto per gli spettatori.

Dal punto di vista editoriale, la mossa intende valorizzare i volti storici del network come leva per l’engagement del pubblico e per la coerenza del palinsesto.

In continuità con la scelta di valorizzare i volti storici del network, la copertura tecnica di F1 e MotoGP punta su competenza e riconoscibilità. Per la Formula 1 sono confermati commentatori ed esperti che affiancheranno la narrazione delle gare.

I commenti tecnici in F1 vedranno la partecipazione di Matteo Bobbi e Vicky Piria. L’analisi approfondita sarà curata da Fabio Tavelli con il suo formato Race Anatomy F1. Le scelte intendono garantire continuità editoriale e rigore tecnico nella spiegazione degli aspetti strategici e prestazionali.

MotoGP, Superbike e contenuti correlati

La programmazione dedicata alle due ruote mantiene un impianto modulare tra dirette, rubriche tecniche e inviati ai box. Guido Meda sarà la voce principale per la MotoGP, supportato tecnicamente da Mauro Sanchini.

La conduzione degli studi sarà alternata da Mara Sangiorgio e Davide Camicioli. Sky conferma inoltre nuovi format e inviati storici per seguire il paddock e gli sviluppi della stagione. La Superbike avrà uno spazio specifico per raccontare la competizione dei prototipi derivati dalla serie produttiva.

Approfondimenti e nuove rubriche

Prosegue la strategia editoriale che punta a integrare commento e analisi tecnica. Tra le novità figura la rubrica Techno, curata da Mattia Pasini, che spiega i dettagli meccanici e tecnologici delle moto in termini accessibili agli appassionati. Inoltre, Race Anatomy MotoGP, a cura di Cristiana Buonamano, offrirà un confronto tecnico e tattico sui temi salienti di ogni weekend. La Superbike manterrà uno spazio dedicato al racconto dei prototipi derivati dalla serie produttiva, assicurando continuità con la copertura specialistica preesistente.

Il ritorno di Carlo Vanzini e le parole dei vertici

Uno dei momenti più rilevanti della presentazione è stato l’annuncio del rientro in cabina di Carlo Vanzini. Il giornalista si era allontanato dalle trasmissioni per sottoporsi a cure dopo un intervento. I dirigenti hanno sottolineato come la sua figura rappresenti la tradizione del network nel racconto del motorsport.

Dal punto di vista editoriale è stata evidenziata l’importanza di coniugare emozione e competenza nel commento di gara. Le aziende del gruppo hanno definito il ritorno di Vanzini come un rafforzamento della proposta, volto a garantire continuità di linguaggio e autorevolezza tecnica.

La programmazione prevede il graduale reinserimento di Vanzini nelle trasmissioni. I vertici hanno indicato che la sua presenza contribuirà a consolidare il valore informativo e narrativo dell’offerta sportiva.

I vertici hanno indicato che la sua presenza contribuirà a consolidare il valore informativo e narrativo dell’offerta sportiva. Giuseppe De Bellis, executive vice president Sport, News and Entertainment di Sky Italia, ha definito l’offerta una «offerta infinita» per gli appassionati, sottolineando che i motori restano un pilastro della piattaforma. Anche il ceo Andrea Duilio ha richiamato l’importanza della passione, dell’innovazione e della tecnologia nel modo in cui Sky racconta lo sport, auspicando a Vanzini un sereno ritorno in onda.

La stagione proposta da Sky combina ampiezza di copertura e profondità di analisi. L’offerta include dirette e un catalogo di approfondimenti tecnico-narrativi pensati per valorizzare gli aspetti agonistici e tecnologici del motorsport, con formati dedicati all’analisi tecnica e alla narrazione delle gare. Lo sviluppo del palinsesto punta a rafforzare l’appeal per gli appassionati e a fornire strumenti interpretativi utili anche agli operatori del settore.