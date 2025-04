Un episodio di violenza shock ha scosso la città di Pozzuoli nella giornata di sabato 5 aprile. Un uomo ha aggredito la sua ex moglie con brutali botte, picchiandola senza pietà, per poi tentare di gettarla dal belvedere, minacciandola di morte. Questo atto di estrema violenza ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità, sollevando interrogativi sulle gravi conseguenze legali e sociali per chi commette simili atti di abusi. L’accaduto è ora sotto indagine, con l’aggressore che rischia pene severe per i reati commessi.

L’ex marito massacra di botte l’ex moglie con calci e pugni

Non è ancora chiaro se l’ex marito abbia incontrato la donna per caso o se l’abbia seguita intenzionalmente. Fatto sta che la donna è stata brutalmente aggredita: l’uomo l’ha colpita con violenza, rifilandole calci e pugni, fratturandole le ossa del naso e tentando infine di spingerla giù da una balaustra del belvedere.

La vittima, che è riuscita a resistere e a non cadere, è stata trovata sanguinante a terra e soccorsa immediatamente. Trasportata d’urgenza in ospedale, le sono state diagnosticate lesioni significative, con una prognosi di un mese.

L’uomo, con il quale la vittima aveva interrotto la relazione a gennaio e con cui ha un figlio, è stato individuato dai carabinieri poco dopo l’aggressione.

Massacra di botte l’ex moglie, poi tenta di gettarla dal belvedere: cosa rischia

L’aggressore è stato individuato e arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, che lo hanno rintracciato poco dopo l’incidente. È stato accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante della violenza premeditata nei confronti della sua ex compagna.