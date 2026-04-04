Incidente sul lavoro a Bagnolo in Piano: operaio con ustioni mortali dopo 24 giorni

Un incidente in uno stabilimento di zincatura ha causato ustioni gravissime: soccorso dai colleghi, il lavoratore era stato trasportato in codice rosso al Maggiore di Parma

L’episodio riguarda un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di uno stabilimento della Bassa Reggiana: un operaio pakistano di 55 anni, residente a Novellara, è rimasto gravemente ustionato dopo essere precipitato in una vasca contenente acqua a oltre 90 gradi. Il fatto si è verificato il 9 marzo nella frazione di San Tommaso della Fossa, a Bagnolo in Piano, e il lavoratore è stato trasferito d’urgenza al Maggiore di Parma con codice rosso.

Le condizioni del cinquantacinquenne erano apparse da subito critiche: le ustioni interessavano circa il 50% del corpo, con particolare gravità nelle gambe. Dopo 24 giorni di ricovero in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, l’uomo è deceduto. L’evento riporta in primo piano il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle procedure di prevenzione nelle aziende che gestiscono processi ad alta temperatura.

Come è avvenuto l’incidente

Secondo le ricostruzioni condotte sul posto, l’infortunio si è manifestato nelle prime ore della mattina, intorno alle 6:45, all’interno di un reparto dedicato alla zincatura dei metalli. Il lavoratore, per motivi ancora in fase di accertamento, è scivolato finendo nella vasca bollente. I colleghi hanno immediatamente prestato aiuto e lo hanno estratto dall’acqua, ma le ustioni erano estese e profonde, richiedendo il trasporto in ospedale.

Interventi immediati e primi soccorsi

I soccorsi sul luogo dell’evento hanno coinvolto personale aziendale, carabinieri e operatori della Medicina del Lavoro dell’Ausl reggiana. L’azione tempestiva dei colleghi ha evitato un aggravamento immediato, ma la temperatura dell’acqua, stimata superiore ai 90 gradi, ha provocato danni estesi ai tessuti. Per chiarire la dinamica e le responsabilità, sono state avviate le procedure di accertamento previste per gli infortuni sul lavoro.

La fase ospedaliera e l’esito

Trasportato al Maggiore di Parma in codice rosso, il paziente è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Le équipe mediche hanno affrontato un quadro caratterizzato da ustioni estese e rischio di complicanze sistemiche. Le ustioni su ampie porzioni del corpo comportano spesso la necessità di trattamenti complessi, compresi interventi chirurgici e terapie intensive per la gestione dell’assetto emodinamico e delle infezioni.

Quando le cure non bastano

Nonostante le cure prestate, dopo 24 giorni di degenza il lavoratore non ha superato la fase critica: il decesso rappresenta un triste epilogo che sottolinea la gravità di traumi termici causati da fluidi a temperature elevate. Il caso verrà inserito nelle statistiche degli infortuni mortali sul lavoro e preso in esame dagli enti competenti per valutare eventuali responsabilità tecniche, organizzative e procedurali.

Implicazioni per la sicurezza e richieste di chiarezza

L’accaduto solleva interrogativi sulle misure di prevenzione adottate nello stabilimento e sulla formazione del personale in ambienti a rischio. Aziende che operano con processi di galvanizzazione o zincatura manipolano sostanze e impianti che richiedono controlli rigorosi, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza validate. Il controllo effettuato dalla Medicina del Lavoro e l’intervento delle forze dell’ordine mirano a ricostruire la sequenza degli eventi e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

La morte del lavoratore è stata commentata da osservatori che richiamano l’attenzione sull’importanza di un approccio preventivo: la formazione, la manutenzione degli impianti e la sorveglianza sanitaria sono elementi chiave per ridurre il rischio di simili tragedie. Inoltre, il caso riapre il dibattito sul monitoraggio degli ambienti di lavoro e sulla necessità di protocolli di intervento immediato sempre aggiornati.

Riflessioni finali

Dietro i dati di un incidente si nascondono vite, famiglie e comunità colpite da perdite che spesso si potevano prevenire con adeguate misure di tutela. Il decesso del 55enne pakistano, dopo 24 giorni di lotta tra la vita e la morte, invita a non sottovalutare la responsabilità collettiva verso la sicurezza sul lavoro. Le indagini in corso dovranno fare luce su quanto accaduto e indicare possibili interventi correttivi per evitare che vicende simili si ripetano.