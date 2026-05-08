L’Italia rischia un’estate con temperature record e fenomeni estremi. In arrivo infatti il super El Niño. Tutti i dettagli.
Previsioni meteo, sarà un’estate rovente? In arrivo il super El Niño
Secondo gli esperto El Niño non è solo tornato ma si presenterà nello scenario peggiore, ovvero il super El Niño, con le temperature, anche in Italia che potrebbero cominciare a salire già da questo mese di maggio, con un luglio e agosto con anomalie anche di +1,5/2 gradi.
Valori eccezionali per quella che potrebbe essere una estate davvero rovente. Ma non solo l’estate, a rischio anche l’autunno, con temperature che anche di 3 gradi sopra la media stagionale. Le acque del Pacifico tropicale si stanno riscaldando a ritmi eccezionali, per questo secondo gli scienziati è tornato El Niño che, in questo 2026, potrebbe trasformarsi in uno degli eventi climatici “più potenti mai registrati.”
Super El Niño: i possibili effetti nel mondo
Il Super El Niño potrebbe non solo portare a un aumento significativo delle temperature, anche in Italia ma, nei prossimi mesi, potrebbero esserci altri effetti come:
- diminuzione degli uragani nell’Atlantico;
- aumento del rischio di tifoni e cicloni nel Pacifico;
- riduzione delle piogge monsoniche in India;
- possibili alluvioni in Perù, Ecuador, Africa orientale, Stati Uniti meridionali;
- rischio siccità in Australia, Indonesia, Africa centrale, Brasile settentrionale e Africa centrale;
- ondare di calore più frequenti in Europa, Italia compresa.