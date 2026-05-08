Home > Cronaca > Previsioni meteo, sarà un'estate rovente? In arrivo il super El Niño

Previsioni meteo, sarà un'estate rovente? In arrivo il super El Niño

super nino in arrivo meteo

L'Italia potrebbe fare i conti con un'estate molto più calda delle precedenti e con fenomeni estremi.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

L’Italia rischia un’estate con temperature record e fenomeni estremi. In arrivo infatti il super El Niño. Tutti i dettagli.

Previsioni meteo, sarà un’estate rovente? In arrivo il super El Niño

Secondo gli esperto El Niño non è solo tornato ma si presenterà nello scenario peggiore, ovvero il super El Niño, con le temperature, anche in Italia che potrebbero cominciare a salire già da questo mese di maggio, con un luglio e agosto con anomalie anche di +1,5/2 gradi.

Valori eccezionali per quella che potrebbe essere una estate davvero rovente. Ma non solo l’estate, a rischio anche l’autunno, con temperature che anche di 3 gradi sopra la media stagionale. Le acque del Pacifico tropicale si stanno riscaldando a ritmi eccezionali, per questo secondo gli scienziati è tornato El Niño che, in questo 2026, potrebbe trasformarsi in uno degli eventi climatici “più potenti mai registrati.”

Super El Niño: i possibili effetti nel mondo

Il Super El Niño potrebbe non solo portare a un aumento significativo delle temperature, anche in Italia ma, nei prossimi mesi, potrebbero esserci altri effetti come:

  • diminuzione degli uragani nell’Atlantico;
  • aumento del rischio di tifoni e cicloni nel Pacifico;
  • riduzione delle piogge monsoniche in India;
  • possibili alluvioni in Perù, Ecuador, Africa orientale, Stati Uniti meridionali;
  • rischio siccità in Australia, Indonesia, Africa centrale, Brasile settentrionale e Africa centrale;
  • ondare di calore più frequenti in Europa, Italia compresa.