Contrazione del Pil russo: cause, rischi e prospettive

Un riassunto dei fattori che hanno frenato la crescita, delle reazioni del governo e delle proiezioni della Banca centrale

Il PIL della Russia ha registrato una contrazione nel periodo gennaio-marzo, con un calo dello 0,5% su base annua secondo il rapporto di previsione a medio termine della Banca centrale. Questo risultato ha deluso le aspettative, che prevedevano una crescita annualizzata di circa l’1,6% per lo stesso intervallo: la divergenza ha riacceso il dibattito sulle cause tecniche e strutturali dietro il rallentamento.

Fattori immediati che hanno frenato l’attività

Le autorità hanno indicato diversi elementi che hanno contribuito al calo: un aumento dell’aliquota dell’ IVA a inizio anno, condizioni meteorologiche giudicate sfavorevoli e il fatto che nel periodo gennaio-febbraio si siano contati tre giorni lavorativi in meno rispetto all’anno precedente.

Questi fattori, che impattano direttamente la produzione e il consumo, sono stati citati come spiegazioni a breve termine, ma alcuni osservatori istituzionali li ritengono parziali rispetto alla complessità del quadro.

Reazioni politiche e preoccupazioni

Il presidente Vladimir Putin ha espresso scetticismo sul fatto che le cause elencate giustifichino pienamente la performance economica, chiedendo misure urgenti per stimolare la crescita.

Nel frattempo la Banca centrale, dopo aver mantenuto per oltre due anni un tasso di interesse ai massimi ventennali, ha avviato un processo di riduzione: mosse che cercano di alleggerire il costo del credito ma che vanno calibrate con attenzione per non alimentare l’inflazione.

Politica monetaria e rischi esterni

Nel contesto attuale la Banca centrale si è mostrata più prudente rispetto all’abbassamento dei tassi, citando rischi inflazionistici legati a «condizioni esterne e parametri di politica di bilancio», un riferimento implicito alle tensioni internazionali, fra cui l’impatto sui mercati energetici. La governatrice ha evidenziato che fattori geopolitici possono amplificare l’incertezza sui prezzi e sugli scambi, costringendo la politica monetaria a muoversi con cautela.

Inflazione e obiettivi

Per il primo trimestre il tasso d’inflazione è risultato pari al 5,9%, lievemente inferiore alle previsioni che indicavano il 6,3%. La Banca centrale ha fissato per il 2026 un intervallo target compreso tra il 4,5% e il 5,5%, con l’obiettivo di riportarsi al 4% nell’anno successivo. Questa roadmap segnala la volontà di stabilizzare i prezzi senza compromettere la ripresa.

Prospettive di crescita e segnali settoriali

Guardando avanti, la Banca centrale stima un rimbalzo dell’attività nel secondo trimestre, con una crescita prevista dello 0,9% ad aprile-giugno, spiegando che il maggior numero di giorni lavorativi rispetto all’anno precedente dovrebbe favorire la produzione. Per l’intero 2026 la previsione di crescita è stata confermata in un intervallo modesto dello 0,5-1,5%, condizionata da domanda interna e investimenti ancora deboli.

Settori più colpiti e fragilità finanziarie

Il settore manifatturiero e gli investimenti aziendali hanno sofferto per gli alti costi di finanziamento registrati nei due anni precedenti, mentre segnali di tensione nel sistema finanziario sono emersi dalle avvertenze delle banche e degli organismi di analisi macroeconomica: alcuni istituti hanno parlato di situazioni prossime al pre-default e di un possibile rischio di crisi bancaria se i crediti deteriorati dovessero aumentare. A gennaio si è registrato un record di nonpagamenti commerciali pari a 109 miliardi di dollari, una cifra che indica stress nella catena dei pagamenti.

Contesto geopolitico e impatto sul lungo periodo

Oltre ai fattori economici, la pressione internazionale e le attività belliche hanno inciso sia sul clima di fiducia che sulla logistica delle esportazioni energetiche: attacchi con droni hanno colpito hub petroliferi e navi della cosiddetta «shadow fleet», riducendo ricavi e mettendo sotto pressione le finanze pubbliche. Questi elementi hanno anche influenzato la gestione delle cerimonie pubbliche, come la decisione di ridurre la scala della parata del Giorno della Vittoria.

La combinazione di rallentamento economico, inflazione ancora sostenuta e rischi esterni ha inoltre inciso sul consenso politico: sondaggi di fonte statale hanno mostrato una diminuzione del gradimento per il presidente, mentre funzionari come il ministro dello Sviluppo economico hanno parlato apertamente di una situazione «non facile», sottolineando tensioni nel mercato del lavoro e una progressiva esaurimento delle riserve che avevano supportato l’economia finora.

In sintesi, il quadro delineato dalle autorità e dagli osservatori internazionali è quello di un’economia che cerca di stabilizzarsi tra interventi di politica monetaria, misure di bilancio e rischi esterni: il percorso verso una crescita sostenuta rimane però sottoposto a incertezze significative.