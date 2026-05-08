L'Iran all'Onu accusa gli Usa di aver violato il cessate il fuoco

New York, 8 mag. (askanews) – Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l’Iran ha affermato di agire nel rispetto del diritto internazionale nello Stretto di Hormuz e ha accusato gli Stati Uniti di svolgere un ruolo destabilizzante nella regione. “La via per la de-escalation e la stabilità risiede nel rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, non nell’abuso del Consiglio di Sicurezza per fini politici e per il perseguimento di obiettivi militari”, ha dichiarato Amir Saeid il Rappresentante Permanente dell’Iran presso le Nazioni Unite.

L’Iran ha dunque accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco prendendo di mira due navi nello Stretto di Hormuz e attaccando aree civili.Gli Stati Uniti hanno preso di mira “una petroliera iraniana che viaggiava dalle acque costiere iraniane vicino a Jask verso lo Stretto di Hormuz, nonché un’altra nave che entrava nello Stretto di Hormuz vicino al porto emiratino di Fujairah”, ha dichiarato un portavoce del quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbiya in un comunicato diffuso dai media statali.