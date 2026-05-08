Trump: Iran "ha scherzato con noi", tregua ancora in vigore

Washington, 8 mag. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco è ancora in vigore dopo lo scontro avvenuto con l’Iran, definito una semplice “inezia”, e che proseguono i negoziati per un accordo di pace.”Oggi hanno scherzato con noi”, ha detto Trump alla stampa durante una visita a sorpresa al Lincoln Memorial, avvenuta poco dopo che l’esercito americano aveva confermato gli attacchi contro siti militari iraniani.

“Li abbiamo spazzati via. Loro hanno scherzato, io lo definisco un’inezia”, ha aggiunto.Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha affermato che missili, droni e piccole imbarcazioni hanno attaccato tre cacciatorpedinieri americani nello Stretto di Hormuz, ma che le forze statunitensi hanno “eliminato le minacce”. In un comunicato, Centcom ha dichiarato di aver “preso di mira installazioni militari iraniane responsabili degli attacchi alle forze americane”.Interpellato sulla risposta dell’Iran alla proposta degli Stati Uniti per l’apertura dello Stretto di Hormuz e la fine della guerra, Trump ha affermato che si tratta di “più di un’offerta di una pagina”: “È un’offerta che sostanzialmente prevede che non avranno armi nucleari.

Ci consegneranno la polvere nucleare e molte altre cose che vogliamo”.Il presidente americano ha poi aggiunto che un accordo con l’Iran “potrebbe non concretizzarsi, ma potrebbe accadere da un giorno all’altro. Credo che lo vogliano più di me”.