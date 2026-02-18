Il recente allarme sul presunto tentato rapimento di una bambina in una scuola, nel quartiere Monteverde a Roma, ha suscitato grande preoccupazione tra genitori e cittadini. Le indagini hanno poi chiarito che si è trattato di un equivoco. Ecco cosa è accaduto.

L’equivoco nella scuola nel quartiere Monteverde a Roma

Come riportato da Roma Today, il caso del presunto tentato rapimento di una bambina nella scuola dell’infanzia di Monteverde a Roma si è rivelato un malinteso legato al primo giorno di lavoro di una baby sitter.

La donna, una cittadina filippina di 35 anni, parlando solo inglese, avrebbe varcato per errore l’ingresso della scuola materna anziché quello della primaria. Spaesata, avrebbe mostrato a una collaboratrice scolastica la foto di una bimba risalente a qualche anno prima, scatenando confusione.

Convinta di riconoscere la bambina, la collaboratrice l’ha accompagnata in una classe. La maestra, accorgendosi che la piccola non conosceva la donna e che questa non disponeva di delega per il ritiro, ha immediatamente allertato i genitori e dato l’allarme. Nel frattempo, la baby sitter si sarebbe diretta all’edificio corretto, dove avrebbe potuto prendere i due fratellini con l’aiuto di una mamma titolare della delega.

Tentato rapimento a scuola, la clamorosa verità cambia tutto: “Non è andata così”

Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli investigatori di ricostruire l’accaduto, confermando che si trattava di un errore e non di un tentativo di rapimento. I genitori dei bambini avrebbero spiegato che la babysitter era appena stata assunta e non aveva ancora ricevuto la delega: per il primo giorno, una loro amica era incaricata di ritirare i bambini per consegnarli poi alla nuova assistente.

La vicenda ha sollevato notevole preoccupazione pubblica, tanto che la consigliera capitolina Antonella Melito ha dichiarato: “La sicurezza è un tema troppo serio per essere sbandierato senza le necessarie verifiche. Prima si accertano i fatti, poi si interviene pubblicamente”. La politica ha quindi il compito di gestire con prudenza episodi delicati, evitando allarmismi che possano minare la fiducia delle famiglie e trasformare un semplice equivoco in caso mediatico.