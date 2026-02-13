Negli ultimi giorni il quartiere romano di Monteverde è stato scosso da due tentativi da parte di una finta babysitter che ha cercato di rapire due bambine in scuole dell’infanzia differenti. Grazie alla prontezza del personale scolastico, le piccole sono state protette e gli episodi non hanno avuto conseguenze gravi.

Finta babysitter tenta due volte di rapire bambine a scuola: allerta e misure di sicurezza

A seguito dei due tentativi di rapimento, il Municipio XII e le forze dell’ordine hanno attivato un monitoraggio intensivo delle scuole del quartiere, sensibilizzando dirigenti e personale scolastico sulla necessità di verificare con attenzione le deleghe al ritiro dei minori. Il presidente del Municipio, Elio Tomassetti, ha dichiarato all’Adnkronos: “Siamo in contatto con le forze dell’ordine e stiamo monitorando la situazione. È la prima volta che capita un episodio del genere nel quartiere”.

Santori ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza: “Invitiamo tutti alla massima attenzione e chiediamo al Campidoglio di mettere subito a disposizione le immagini delle telecamere, rafforzare la sorveglianza negli orari di ingresso e uscita degli alunni e garantire notizie tempestive alle famiglie”.

Finta babysitter tenta due volte di rapire bambine a scuola: le foto sul telefono, l’identikit

Roma, quartiere Monteverde, è stata teatro mercoledì scorso di un episodio inquietante, come riportato dall’Adnkronos: una donna, spacciandosi per babysitter, ha cercato di prelevare una bambina di tre anni dalla scuola dell’infanzia comunale Guglielmo Oberdan di Largo Ravizza. La donna, secondo alcune testimonianze, mostrava sul proprio telefono una foto della piccola per convincere il personale scolastico. Tuttavia, gli insegnanti, insospettiti dal suo comportamento nervoso e dall’assenza di delega, hanno immediatamente contattato i genitori della bambina, che hanno chiarito: “Non abbiamo incaricato nessuno di prendere nostra figlia”.

L’allarme al 112 è scattato immediatamente, ma la donna si era già allontanata prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La famiglia ha sporto denuncia e la polizia ha avviato le indagini per identificare la responsabile.

Un episodio analogo, sempre nel quartiere, sarebbe accaduto nella scuola dell’infanzia Lola Di Stefano, secondo quanto segnalato dal capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha elogiato la prontezza del personale scolastico, sottolineando che “la normativa vigente esclude la possibilità di uscita autonoma, in particolare per i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia”. Anche la vicepresidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, Rachele Mussolini, ha definito l’episodio “un segnale d’allarme a dir poco inquietante”.