Paura davanti all’istituto comprensivo Cabrini di Milano dove, questa mattina intorno alle ore 8.00, un uomo di 50 anni ha cercato di rapire due sorelle.

Milano, tenta di rapire due sorelle a scuola: arrestato grazie al bidello

Questa mattina un uomo di 50 anni ha cercato di rapire due sorelle gemelle davanti all’istituto comprensivo Cabrini di Milano. L’uomo ha osservato per diversi minuti le piccole, 10 anni, che facevano colazione assieme alla madre in un bar, poi le ha strattonate cercando di portale via tra le urla della donna. L’uomo poi si è avvicinato anche a un altro gruppetto di bambini ma è stato allontanato dai genitori. Il 50enne, non si sa come, è comunque entrato a scuola assieme ai bambini e avrebbe detto al collaboratore scolastico: “Voglio un bambino”.

Arrestato il 50enne

Dopo che il 50enne che ha provato a rapire due sorelle è entrato a scuola, è stato subito lanciato l’allarme. I Carabinieri del Radiomobile giunti sul posto hanno arrestato l’uomo per sequestro di persona aggravato e denunciato per tentata sottrazione di persona incapace (in quanto si tratta di minori). Al momento non si sa se l’uomo sia affetto da problemi psichici ma pare che era già stato visto aggirarsi in modo sospetto davanti a diversi istituti scolastici della zona.