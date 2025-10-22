La sicurezza dei bambini nei luoghi pubblici è un tema di grande rilevanza, come dimostra quanto accaduto domenica pomeriggio in via Carracci, vicino alla stazione centrale di Bologna. Un giovane ha tentato di sottrarre una neonata dal passeggino, generando attimi di panico tra i passanti e i genitori della piccola.

Paura a Bologna, tenta di rapire una neonata: la reazione immediata dei genitori

Domenica pomeriggio a Bologna si sono vissuti momenti di grande tensione quando un giovane ha tentato di portare via una bambina di pochi mesi dal passeggino. La neonata era accompagnata dai genitori, che hanno reagito immediatamente. La cintura di sicurezza del passeggino ha contribuito a tenere ferma la piccola, mentre l’intervento dei passanti ha creato un’ulteriore barriera contro l’aggressore.

Paura a Bologna, tenta di rapire una neonata: la rapidità della Polizia

Non appena i genitori hanno dato l’allarme, le forze dell’ordine sono intervenute con grande rapidità. Grazie alle descrizioni dei testimoni, gli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno rintracciato il ragazzo nel vicino parco di Villa Angeletti.

Il giovane, originario del Gambia e ospite di una comunità per minori non accompagnati, ha opposto resistenza durante il fermo ed è stato arrestato con le accuse di tentato sequestro e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è ora oggetto di ulteriori indagini, mentre il sindacato di polizia Siulp ha lodato la prontezza degli agenti e il ruolo decisivo dei cittadini nella tutela della neonata.