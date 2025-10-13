Il parto in casa, scelto da alcune famiglie per motivi di intimità e volontà personale, comporta rischi significativi. Domenica 12 ottobre a Borso del Grappa, una neonata è nata in casa, ma poche ore dopo ha avuto una gravissima crisi respiratoria. La piccola è stata trasferita d’urgenza in elicottero al Ca’ Foncello di Treviso, dove è deceduta, mostrando come anche situazioni apparentemente sicure possano trasformarsi rapidamente in tragedie.

Treviso, neonata in asfissia dopo il parto: era nata in casa

Una neonata è deceduta poche ore dopo la nascita, avvenuta all’alba di domenica 12 ottobre all’interno dell’abitazione dei genitori a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. La famiglia, già composta da altri figli nati con lo stesso metodo, aveva scelto consapevolmente il parto in casa, assistito da due ostetriche. La nascita, avvenuta intorno alle cinque del mattino nella camera da letto, sembrava inizialmente priva di complicazioni. Tuttavia, verso le nove, la bambina ha manifestato una grave difficoltà respiratoria accompagnata da altre problematiche, inducendo i soccorritori a intervenire d’urgenza.

Treviso, neonata in asfissia dopo il parto in casa: muore in ospedale

I genitori hanno immediatamente contattato il 118, e dopo i primi accertamenti i medici hanno deciso di richiedere l’elisoccorso per trasferire la neonata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’elicottero ha prelevato la piccola in un’area vicina a Semonzo, frazione di Borso, dove era stata già trasportata dal personale del Suem di Crespano.

Nonostante il ricovero in terapia intensiva, la bambina è deceduta poche ore dopo l’arrivo in ospedale. L’episodio ha suscitato grande commozione nella comunità locale, con la sindaca presente sul luogo che ha espresso vicinanza alla famiglia.

Sull’accaduto, i carabinieri e la Procura di Treviso stanno valutando le circostanze, mentre le ostetriche coinvolte saranno ascoltate per chiarire le cause della tragedia.