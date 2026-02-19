Dopo Napoli e Bergamo, segnalato un altro tentato rapimento ai danni di un bambino: ecco cosa è successo.

Dopo gli episodi di Bergamo e Napoli, c’è stato un altro tentato rapimento di un bambino. Questa volta è successo a Scandicci, in provincia di Firenze. I dettagli.

Scandicci, tentato rapimento di un bambino di 5 anni: la reazione della madre

Nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio 2026 un uomo avrebbe cercato di rapire un bambino di 5 anni alla pista di pattinaggio di Scandicci (Firenze).

Episodi simili, ricordiamo, sono avvenuto nei giorni scorsi a Bergamo e a Napoli. Anche questa volta fortunatamente il tentato rapimento è fallito grazie all’intervento della madre. La donna, infatti, non appena si è accorta che un uomo si era avvicinato a suo figlio è intervenuta, prima che lo portasse via. Da lì è nata una discussione sfociata nello scontro fisico, con le urla della madre che hanno messo in allerta i passanti e fatto fuggire via l’uomo. La donna si è dunque rivolta ai Carabinieri per segnalare quanto accaduto.

Scandicci, tentato rapimento di un bambino di 5 anni: indagini in corso

Come detto la madre del bambino di 5 anni che stava per essere rapito alla posta di pattinaggio di Scandicci si è rivolta ai Carabinieri per denunciare quanto accaduto. I militari sono partiti con le indagini, utili potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.