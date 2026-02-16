Bergamo e l’intera Italia è ancora sotto shock per quanto accaduto davanti al supermercato Esselunga di via Corridoni, dove un uomo di 37 anni ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, rompendole il femore. A parlare è il padre della piccola.

Tentato rapimento della bambina a Bergamo: l’intervento del padre per salvarla

Ancora ci si chiede come possa essere successa una cosa del genere. Un uomo di 37 anni, davanti al supermercato Esselunga di via Corridoni a Bergamo, ha infatti tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, afferrandola per le gambe e tentando di strapparla dalla mano della madre. Accanto, al momento del fatto, c’era il padre che stava spingendo il carrello e che si è subito buttato contro l’uomo per bloccarlo e salvare la figlia, aiutato poi anche dalla sicurezza del supermercato e dagli altri clienti. Ecco le sue prime parole al Tg1.

Tentato rapimento della bambina a Bergamo, parla il padre: “Ho visto l’uomo sollevare mia figlia e mi sono lanciato”

Intervistato dal Tg1 Matteo, il padre della bambina che stava per essere rapita, ha raccontato quanto accaduto: “mi sono reso contro che l’istinto dell’uomo è veramente quello della sopravvivenza. E in quel caso lì vedere la propria figlia in pericolo è stato alquanto dura e l’intervento è immediato. Non pensi ma intervieni.“ Matteo ha anche raccontato che all’inizio la bimba era nel carrello, ma poi è scesa perché voleva camminare: “inizialmente per me l’uomo si stava solamente accovacciando per allacciare le scarpe ma ha preso all’improvviso la bambina sollevandola in alto.” Infine Matteo ha anche voluto ringraziare tutti coloro che sono interventi, dallo staff alla polizia, aggiungendo che la piccola sta bene. Ricordiamo che, a causa dello strattonamento, ha riportato la frattura del femore.