Stava uscendo dal supermercato tenendo la figlia di un anno e mezzo per mano quando uno sconosciuto proveniente dalla direzione opposta si è avvicinato, ha agguantato la piccola e ha tentato di strappargliela via per rapirla. L’incredibile e terribile episodio è avvenuto a Bergamo ed il tentato rapimento è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del supermercato.

Tentato rapimento al supermercato: sconosciuto strappa una bimba alla mamma

L’episodio si è verificato intorno alle 13 di sabato: mamma, papà e figlioletta stavano uscendo dal supermercato dopo aver fatto la spesa quando improvvisamente uno sconosciuto, un uomo, ha superato le porte automatiche e poi ha afferrato la bimba, di un anno e mezzo, per le gambe tentando di sottrarla alla madre che la teneva per mano. Attimi concitati in quello che è sembrato essere un tentato sequestro di persona e che è costato caro alla piccolina, la quale ha riportato la rottura di un femore.

Del resto l’uomo, un cittadino rumeno senza fissa dimora ed incensurato, ha tentato con violenza di trascinarla verso l’interno del centro commerciale. Ma la madre ha reagito prontamente chiedendo aiuto ed anche il padre, che si trovava a pochi metri, è subito intervenuto, aiutato dagli addetti alla vigilanza e da alcuni passanti, per bloccare l’aggressore immobilizzandolo. L’uomo è stato poi tratto in arresto dai carabinieri ed è ora gravemente indiziato di tentato sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza ricostruendo la dinamica dei fatti con assoluta precisione. La bimba è stata portata subito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso ed i medici hanno rilevato la frattura, derivante dall’atto violento dello sconosciuto, di un femore. Per l’uomo è stata disposta la custodia in carcere in attesa della convalida.