Qualche giorno fa un uomo di 37 anni, cittadino rumeno, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo all’ingresso del supermercato Esselunga a Bergamo. Ecco come si è difeso davanti al gip l’uomo.

Bergamo, tentato rapimento di una bambina al supermercato: convalidato l’arresto del 37enne rumeno

Lo scorso 14 febbraio all’ingresso del supermercato Esselunga di via Corridoni a Bergamo, un uomo di 37 anni, cittadino rumeno, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo.

La piccola, mano nella mano con la sua mamma, è stata afferrata dall’uomo per le gambe e tirata verso l’interno del locale. Il padre, altri clienti e la sicurezza, si sono fiondati sull’uomo e sono riusciti a salvare la piccola che, però, ha riportato la frattura del femore sinistro e della tibia. L’uomo è stato arrestato e oggi il gip Michele Martino Ravelli ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere. Ma ecco come di è difeso l’uomo durante l’interrogatorio.

Bergamo, tentato rapimento di una bimba al supermercato, l’aggressore si difende: “Credevo fosse un peluche”

Durante l’interrogatorio di convalida del fermo, il 37enne cittadino rumeno, che ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato, si è difeso dicendo “non ho capito se si trattasse di una bambina o di un peluche.” Dopo poche frasi ha deciso di rimanere in silenzio. Come detto il fermo è stato convalidato ed è stata disposta la custodia in carcere. Il 37enne è accusato di sequestro aggravato dalla minore età e lesioni aggravate. Il difensore di ufficio, Erica Pasinetti, chiederà un incidente probatorio al fine di accertare eventuali fragilità psichiche.