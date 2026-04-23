Gianvito Pascullo è deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorsi: sono otto gli indagati.

Aveva solo 17 anni Gianvito Pascullo, il ragazzo morto nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorsi dopo aver subito due operazioni ortopediche. Domani verrà effettuata l’autopsia.

Bari, morto a 17 anni dopo due operazioni ortopediche

Gianvito Pascullo, 17 anni, è morto nella notte tra i 13 e il 14 aprile scorsi all’Ospedale San Paolo di Bari.

Il ragazzo, da quanto si apprende online, è deceduto dopo due operazioni ortopediche e alcuni giorni di ricovero in Ortopedia. Pascullo era stato ricoverato in seguito a un incidente in moto, dove aveva riportato una frattura scomposta della tibia. Dopo una prima operazione, il 13 aprile il giovane sarebbe stato sottoposto a un secondo intervento, senza complicazioni.

Verso le 23 il 17enne avrebbe cominciato a sentire dolore e gli sarebbe stato somministrato un antidolorifico. Le sue condizioni si sarebbero aggravate sino all’arresto cardiaco.

Bari, morto a 17 anni dopo due operazioni ortopediche: disposta l’autopsia

Dopo la morte, i familiari di Gianvito Pascullo, assistiti dall’avvocato Federico Straziota dello Studio Polis, hanno presentato denuncia.

Domani, 24 aprile, intanto verrà eseguita l’autopsia sul corpo del ragazzo. L’incarico è stato conferito dalla pm Isabella Ginefra al direttore dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, Francesco Introna, all’ortopedico Giovanni Vicenti e alla tossicologa Giacoma Mongelli. Intanto, secondo le fonti online, sarebbero 8 le persone inscritte nel registro degli indagati, sette medici (cinque ortopedici e due anestesisti) e un’infermiera, i quali hanno avuto in cura il 17enne.