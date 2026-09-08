AfD al 43,8% in Sassonia-Anhalt: le conseguenze per la sicurezza europea

La vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt ha scatenato reazioni preoccupate in Polonia. Tusk e Sikorski avvertono dei rischi per la sicurezza europea.

Alternative für Deutschland ha ottenuto il 43,8% dei voti il giorno delle elezioni in Sassonia-Anhalt vincendo la tornata elettorale e piazzandosi come primo partito nel Land. Il risultato ha avuto ripercussioni immediate in Europa e una forte risonanza diplomatica con reazioni politiche significative. Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2026

La vittoria dell’AfD è importante perché ha ridisegnato il quadro politico locale e ha sollevato timori sulla direzione delle politiche di difesa e sulle relazioni internazionali.

Il partito ha conquistato 39 seggi su 88 nel nuovo Landtag, ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per insediare il proprio candidato, Ulrich Siegmund, come governatore.

Allarme in Polonia e dichiarazioni dei leader

Il successo elettorale ha scatenato reazioni istituzionali in Polonia, con il primo ministro Donald Tusk e il ministro degli esteri Radosław Sikorski che hanno espresso preoccupazione per le implicazioni sulla sicurezza europea.

Sikorski ha dichiarato: “Vogliamo che la Germania giochi un ruolo forte nella sicurezza comune sotto una leadership democratica e come la più grande economia europea” e ha aggiunto che “ricordiamo fin troppo bene dove può portare una Germania riarmata nelle mani di un partito di estrema destra, filorusso, e l’AfD rappresenta esattamente questo”.

Il primo ministro Tusk ha preso una posizione netta con la frase: “Solo idioti o traditori in Polonia potrebbero gioire per il successo dell’AfD”.

Le preoccupazioni polacche si sono concentrate sul potenziale impatto di un cambiamento di linea tedesca verso la Russia e sulle implicazioni per la sicurezza collettiva in Europa. I commenti riflettono tensioni storiche e attuali, viste alla luce delle politiche di difesa e delle forniture militari nell’area.

Risultati elettorali e implicazioni per la formazione del governo

L’AfD ha registrato un’affluenza di nuovi elettori che ha contribuito al risultato: sono stati mobilitati circa 170mila nuovi elettori, quasi il doppio rispetto a tutti gli altri partiti messi insieme. Nonostante il 43,8% e i 39 seggi, il partito non ha la maggioranza assoluta nel Landtag. La CDU che ha raccolto il 17,2% dei voti, ha escluso qualsiasi collaborazione con l’AfD; la segretaria generale Franziska Hoppermann ha ribadito che “non collaboriamo con gli estremisti e, soprattutto, con quelli di estrema destra”. La Linke ha ottenuto l’8,5% e ha aperto alla possibilità di sostenere un governo di minoranza, mentre la Spd e i Verdi hanno rispettivamente il 9,3% e l’8,9%.

Con i numeri attuali, anche un’alleanza con la Linke non garantirebbe all’AfD una maggioranza: servirebbero ulteriori voti che appaiono difficili da ottenere, dato il rifiuto esplicito di CDU e Spd a collaborare con il partito di estrema destra. Il nuovo Landtag dovrà riunirsi alla prima sessione che presiede il deputato più anziano, e l’elezione del governatore si svolgerà a scrutinio segreto con possibili tre turni di votazione.

Spesa militare, ambizioni tedesche e posizioni dell’AfD

Il risultato è arrivato in un contesto in cui la Germania sta ampliando la propria capacità militare. Il governo federale aveva investito $114 miliardi nella Bundeswehr lo scorso anno e prevedeva ulteriori aumenti di bilancio, inclusi quasi €12 miliardi destinati ad armamenti a lungo raggio. Il cancelliere Friedrich Merz aveva annunciato l’intento di fare della Bundeswehr la forza convenzionale più potente d’Europa.

L’AfD, invece, ha sostenuto posizioni più accomodanti verso la Russia, chiedendo la fine delle forniture di armi tedesche all’Ucraina e il ritiro delle sanzioni come parte di negoziati di pace. Questo contrasto tra l’agenda di rafforzamento militare e la linea politica proposta dall’AfD ha alimentato l’allarme di Paesi vicini preoccupati per eventuali ripercussioni sulla stabilità regionale.

Prossimi passaggi istituzionali in Sassonia-Anhalt

Fino all’elezione di un nuovo governatore, il governo uscente rimane in carica ad interim. Il percorso formale prevede la convocazione del Landtag e votazioni successive per eleggere il governatore, con possibilità che, se non si raggiungesse la maggioranza, si arrivi a un voto a maggioranza semplice al terzo turno o addirittura a nuove elezioni se il Parlamento decidesse di sciogliersi.

Le forze politiche rimangono in movimento: la CDU ha ribadito la politica della “Brandmauer” contro l’estrema destra, mentre la Spd e i Verdi hanno indicato apertura a soluzioni di minoranza a determinate condizioni. L’evoluzione delle negoziazioni politiche sul territorio del Land determinerà i prossimi sviluppi istituzionali e la stabilità della regione.