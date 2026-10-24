Una sparatoria a Trappes ha causato un decesso, ferite gravi e acceso dibattito su razzismo e terrorismo.

Venerdì mattina, intorno alle 10:30 ora locale, un uomo a bordo di un’automobile si è lanciato in una serie di colpi sparati in modo casuale a Trappes e La Verrière, due comuni della periferia parigina con una significativa presenza di immigrati e musulmani. Il fuoco è stato diretto verso una stazione di benzina, un centro medico e un parco giochi, provocando la morte di Pengo Bassio Wangi, 26 anni, e ferendo gravemente una bambina di 12 anni, anch’essa coperta da un hijab.

Gli eventi della mattina di venerdì a Trappes e La Verrière

Il sospetto, identificato come Kevin T., 39 anni, ha impiegato un’arma semi-automatica di tipo Sten, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, capace di fuoco in raffica. Le autorità hanno stimato che la sparatoria sia durata circa quindici minuti, durante i quali il responsabile ha sparato verso i civili senza alcun criterio apparente.

Dopo la fuga, la polizia lo ha fermato a Coignières, poco distante dal luogo degli scontri. Nella sua automobile sono stati rinvenuti non solo l’arma, ma anche granate lacrimogene e, secondo le indagini, cilindri di gas lasciati in casa sua, impostati a fungere da trappola.

Le indagini e le dichiarazioni delle autorità

Il Ministero dell’Interno, rappresentato da Laurent Nunez, ha definito l’evento un “chiaro reato di terrorismo”. Il pubblico ministero ha aperto un’inchiesta per omicidio collegato a un’impresa terroristica, con aggravante di motivazione razziale o religiosa. I procuratori stanno esaminando la possibilità che Kevin T. avesse legami con gruppi terroristici e hanno anche arrestato un membro della sua cerchia familiare. Il parlamentare locale Laurent Mazaury ha affermato che il sospetto ha dichiarato alla polizia la volontà di “uccidere gli stranieri”, definendo l’autore “un individuo razzista”.

Dettagli sulla risposta delle forze dell’ordine

Il capo della polizia di Trappes, Ali Rabeh, ha sottolineato che l’attacco è stato “oggettivamente un atto razzista, probabilmente islamofobo”. Ha inoltre riferito che le autorità hanno mobilitato tutti i mezzi disponibili, inclusi 70.000 agenti previsti per gestire le proteste legate al costo della vita in tutta la Francia. Il Primo Ministro Sebastien Lecornu, in un comunicato su X, ha garantito che “tutte le risorse delle forze di sicurezza e della magistratura sono completamente mobilizzate”.

Reazioni politiche e contesto di tensione sociale

Il Presidente Emmanuel Macron ha definito l’accaduto “un attacco terroristico e razzista”, definendolo un “punto di svolta per la Repubblica”. Ha espresso solidarietà alle vittime e ha riaffermato l’impegno a combattere il razzismo in tutte le sue forme. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha condannato la violenza come “barbara”, ma allo stesso tempo continua a sostenere misure restrittive contro il velo, alimentando un clima di ostilità verso le comunità musulmane. Recenti risoluzioni del Parlamento europeo, votate con 381-167 voti, hanno mirato a contrastare l’influsso della Fratellanza Musulmana, un provvedimento visto da alcuni osservatori come una vittoria per le forze di destra anti-musulmane.

Nel più ampio scenario europeo, diversi organismi di monitoraggio hanno segnalato un aumento degli atti islamofobici. Amnesty International ha definito la situazione nel Regno Unito “in stato di emergenza”, mentre l’Agenzia dei Diritti Fondamentali dell’UE evidenzia che uno su due musulmani subisce discriminazioni in ambito lavorativo e abitativo. In Francia, la crescente ondata di proteste per il costo della vita, alimentata da alcuni esponenti politici, ha intensificato il clima di tensione, fornendo terreno fertile per atti di violenza motivati da odio.