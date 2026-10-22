Autotrasportatori, agricoltura e pesca, approvato il Decreto aiuti: le misure del governo

Decreto Aiuti, Meloni annuncia nuovi fondi contro il caro carburanti: 480 milioni per l’autotrasporto, 60 per l’agricoltura e 10 per la pesca. Previsti crediti d’imposta, sospensione dei leasing e contributi per le imprese.

Il governo approva il decreto Aiuti per sostenere autotrasportatori, agricoltori e pescatori alle prese con il caro carburanti. Il provvedimento prevede nuovi stanziamenti, agevolazioni fiscali e la sospensione dei leasing per alleggerire i costi delle imprese e rispondere alle proteste delle categorie coinvolte. Ecco tutte le misure nel dettaglio.

Decreto Aiuti, via libera del Cdm: quasi mezzo miliardo per l’autotrasporto

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di interventi per sostenere autotrasportatori, agricoltori e pescatori, messi in difficoltà dall’aumento dei costi dei carburanti. Le misure sono state illustrate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annunciato lo stanziamento di nuove risorse e l’avvio dei pagamenti destinati alle imprese.

«Non si tratta di promesse quelle che sono state firmate, sono risorse che già stanno arrivando al comparto», ha dichiarato la premier in un video pubblicato sui social, ricordando l’accordo raggiunto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini con le associazioni di categoria.

Per l’autotrasporto, gli interventi comprendono complessivamente 480 milioni di euro per il periodo fino ad agosto 2026, a cui si aggiungono ulteriori fondi per le spese sostenute a settembre e nei primi giorni di ottobre.

Secondo quanto riferito dal viceministro Edoardo Rixi, il ministero ha già avviato le procedure per l’erogazione dei crediti d’imposta: le prime 2.000 aziende dovrebbero riceverli entro la prossima settimana, mentre il provvedimento interessa complessivamente circa 32.000 imprese per le spese fino ad agosto. Tra le novità figura anche la possibilità di utilizzare i crediti fino al 31 marzo 2027, così da evitare che le aziende non riescano a sfruttare interamente le agevolazioni. «I controlli si faranno dopo perché chi lavora non può restare fermo ad aspettare la burocrazia», ha sottolineato Meloni, rivendicando la necessità di garantire risposte tempestive al settore.

Caro carburanti, sostegni anche per agricoltura e pesca: leasing sospesi fino al 2027

Il decreto prevede ulteriori aiuti per le piccole e medie imprese di autotrasporto, comprese quelle che non possono beneficiare dei crediti d’imposta perché utilizzano mezzi più datati. Tra le misure approvate c’è la possibilità di sospendere i canoni di leasing dei veicoli in scadenza tra novembre 2026 e marzo 2027, con una proroga fino al 31 marzo 2027. È stato inoltre introdotto il cosiddetto metodo spagnolo, che permette di trasferire in fattura una parte degli aumenti del gasolio, distribuendo il maggior costo tra trasportatori e committenti. L’obiettivo è alleggerire il peso dei rincari anche per gli operatori esclusi da alcune agevolazioni.

Il pacchetto comprende poi 60 milioni di euro per il carburante agricolo, che saranno erogati attraverso Agea e consentiranno di coprire l’acquisto di circa 121 milioni di litri, con un contributo fino a 45 centesimi al litro. L’intervento riguarda le spese sostenute fino al 15 ottobre e integra i precedenti stanziamenti a favore delle aziende agricole. Per il comparto della pesca sono invece previsti 10 milioni di euro, destinati a contributi a fondo perduto pari al 10% delle spese sostenute per il carburante tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, entro i limiti stabiliti dal decreto.

Meloni ha infine espresso gratitudine alle associazioni che hanno privilegiato il confronto con il governo, rinunciando ai fermi e alle manifestazioni. La premier ha inoltre chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di assicurare la libera circolazione delle merci e la continuità delle forniture, tutelando così le attività commerciali e i cittadini. L’obiettivo è scongiurare possibili interruzioni nella distribuzione dei prodotti ed evitare che le tensioni sul fronte dei trasporti si traducano in ulteriori rincari dei prezzi.

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