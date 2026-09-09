Una caduta da cavallo durante un’escursione sul Sentiero del Cuore, a Scanno, ha provocato il grave ferimento di Aurora Esposito, 27 anni. La giovane è ricoverata all’ospedale Mazzini di Teramo, mentre i carabinieri cercano di chiarire la dinamica dell’incidente.

Caduta da cavallo a Scanno: Aurora Esposito ricoverata in codice rosso

Una gita lungo il Sentiero del Cuore, nel territorio di Scanno, in provincia dell’Aquila, si è conclusa con un grave incidente per Aurora Esposito, 27 anni, originaria di Brusciano e residente ad Acerra.

Nel pomeriggio di lunedì 7 settembre, mentre era in escursione con il fidanzato, la giovane è caduta da cavallo per motivi ancora da accertare. Il compagno ha immediatamente chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che le hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo.

27enne cade da cavallo a Scanno, è in codice rosso: la famiglia vuole risposte

A ricostruire quanto accaduto sono i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, intervenuti per i rilievi e per informare la Procura della Repubblica di Sulmona. Dai primi accertamenti, la caduta sarebbe stata accidentale, ma restano da chiarire le circostanze dell’escursione e le cause precise dell’incidente, anche per verificare eventuali responsabilità.

Intanto, ad Acerra e Brusciano, familiari e conoscenti seguono con apprensione l’evoluzione delle condizioni della giovane. I genitori hanno chiesto che venga fatta piena luce sulla vicenda, come riportato da Il Mattino: «La nostra priorità è la salute di nostra figlia. Le sue condizioni sono gravi e stiamo vivendo ore difficili». La famiglia vuole inoltre conoscere con precisione quanto avvenuto prima della caduta e accertare eventuali responsabilità: «Vogliamo risposte fondate sui fatti».