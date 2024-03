Il fantino Stefano Cherchi disarcionato durante una gara in Australia: è grave

Stefano Cherchi, il giovane fantino di Mores, è caduto rovinosamente dal cavallo mentre era in testa in una gara all’Ippodromo Thoroughbred Park

Il mondo dello Sport e dell’ippica è preoccupata per le critiche condizioni di Stefano Cherchi, il giovane fantino di 23 anni originario di Mores, coinvolto in un grave incidente durante una gara di corse al galoppo presso l’Ippodromo Thoroughbred Park in Australia lo scorso mercoledì 20 marzo.

Disarcionato dal cavallo, la dinamica dell’incidente

Durante la gara, mentre si trovava in testa alla corsa cavalcando Hasime, Stefano Cherchi è caduto dal suo cavallo in circostanze ancora da chiarire. L’incidente ha provocato una reazione a catena coinvolgendo altri due partecipanti, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per loro.

L’arrivo dei soccorsi

Il giovane fantino sardo è stato tempestivamente soccorso dal personale medico presente in pista e trasportato d’urgenza all’ospedale di Canberra. Le sue condizioni sono serie: ha riportato un trauma cranico e un’emorragia interna, ed è attualmente in coma farmacologico.

Le informazioni sul suo stato di salute sono limitate, ma si sa che è stabile, anche se sarà necessario attendere almeno 72 ore per avere un quadro completo della situazione, in quanto presenta un ematoma che deve ancora riassorbirsi.

La famiglia Cherchi vola in Australia

La famiglia di Stefano Cherchi è volata da Mores a Canberra per essere al suo fianco in questo momento difficile. Classe 2001, il giovane fantino si era trasferito in Australia da alcuni mesi per dedicarsi alla sua passione per le corse, ottenendo risultati significativi, compreso il suo primo successo recentemente festeggiato. Marco Botti, il suo allenatore, ha reagito con profonda tristezza alla notizia, inviando pensieri e preghiere al fantino e alla sua famiglia.