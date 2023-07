Erano in corso le prove della Quintana a Foligno quando si è verificato un drammatico incidente nel quale il fantino è rimasto gravemente ferito mentre la cavalla è morta.

Incidente a Foligno alle prove della Quintana: il fantino è grave, la cavalla è morta

Si chiama Massimo Gubbini il fantino caduto rovinosamente con il cavallo durante le prove della giostra della Quintana. Il drammatico incidente si è consumato nella serata di sabato 1° luglio a Foligno. Dopo la caduta, Gubbini, cavaliere del rione Giotti, è stato trasportato nell’ospedale della cittadina umbra ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Se il fantino è rimasto ferito, la cavalla che stava montando per una prova in vista della Giostra dell’Anello di Servigliano della Quintana di Ascoli Piceno è andata incontro a una sorte ben peggiore. L’esemplare è, infatti, deceduto.

Al momento, la dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, tuttavia, pare tutto sia accaduto durante una traiettoria al trotto eseguita nel corso dell’allenamento per il Campo de li Giochi di Foligno. Il cavaliere che, sole due settimane fa, aveva vinto vincitore la Giostra della Sfida abbia tentato di richiamare la cavalla per correggerne la traiettoria ma non sarebbe riuscito a frenare la corsa in tempo. Così, l’esemplare è caduto travolgendo in pieno Gubbini.

Le condizioni Gubbini

Il fantino, dopo essere stato schiacciato dalla cavalla, è stato subito portato in ospedale in gravi condizioni di salute. Stando alle prime informazioni diffuse, pare che Gubbini sia stato ricoverato d’urgenza, sedato e intubato.

Nello specifico, il cavaliere avrebbe un polmone perforato, due costole rotte e alcune fratture al volto. Nelle prossime ore, potrebbe essere trasferito a Perugia.

“Stiamo vivendo ore di grande apprensione, ci affidiamo in preghiera al Signore perché possa aiutare il nostro Massimo”, ha dichiarato Domenico Metelli, presidente dell’ente Giostra. “Si è trattato di una normale caduta come ne abbiamo viste altre in questi anni, questa volta il destino ha voluto che la cavalla sia finita sopra al cavaliere”.