Arriva sul suo profilo Instagram ufficiale, aperto pochi giorni dopo il dramma, la conferma del romantico e disperato gesto che il 17 enne Flavio ha dedicato alla sua compianta fidanzata Michelle Causo, la ragazzina brutalmente assassinata da un suo coetaneo lo scorso 29 giugno a Primavalle.

Il fidanzato di Michelle Causo su Instagram: “Avevo promesso di sposarti, fatto!

Flavio, disperato per la scomparsa della fidanzata, ha deciso di pubblicare sul suo nuovo profilo social due fedi nuziali. I due, infatti, erano a quanto pare talmente innamorati da avere già in cantiere un imminente matrimonio, che si sarebbe celebrato quando entrambi fossero diventati maggiorenni. Ad accompagnare lo scatto, il giovane fidanzato di Michelle Causo ha scritto come didascalia parole dolci e strazianti al contempo: “Avevo promesso di sposarti. Fatto, amore”.

Parla il padre di Michelle: il matrimonio simbolico della figlia e del fidanzatino Flavio il giorno dei funerali

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, il padre della ragazza uccisa (Gianluca Causo) ha confermato quanto raccontato da Flavio, spiegando che in occasione dei funerali della giovane previsti per mercoledì 5 luglio si terrà a quanto sembra una sorta di cerimonia simbolica. Qui le sue dichiarazioni: