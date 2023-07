La giovane Michelle Causo è stata uccisa a coltellate a Primavalle, ma non sarebbe morta per un debito di soldi. A spiegarlo è stata la madre della ragazza che, ancora sconvolta dal dolore, ha raccontato al ‘Corriere della Sera’ qualche dettaglio in più sulla vicenda drammatica che ha coinvolto sua figlia.

Michelle Causo uccisa a coltellate, parla la madre: “Il debito di denaro è una stupidaggine”

“Mia figlia lavoricchiava, il giorno assisteva i bimbi in piscina, i soldi li aveva. I carabinieri nella sua cameretta hanno trovato 90 euro, li aveva messi da parte, perciò questa storia del debito è una stupidaggine” – spiega Daniela Bertoneri, raccontando perché non crede al fatto che sua figlia possa essere stata uccisa per un debito di soldi. Ma se così non è stato, quale potrebbe essere il movente? La Bertoneri ipotizza: “Penso che era tutto premeditato. Lui l’ha chiamata al telefono due volte mercoledì, il giorno in cui è morta. Aveva già quell’intento, evidentemente. E poi a casa non è che di solito si hanno dei sacchi di plastica tanto grandi per l’immondizia. Quello se li era già procurati, io credo.”

Nella testa dell’omicida: la madre di Michelle si aspetta giustizia

Entrare nella testa dell’omicida è difficile e nemmeno la madre di Michelle può riuscire ad immaginarsi quali siano veramente i motivi dietro ad un gesto così folle. La donna ha raccontato di aver parlato qualche volta con il 17enne: “Mi sembrava a posto, anche se diceva di non voler studiare e poi aveva sempre quel ciuffo sugli occhi che non mi piaceva. Adesso penso che possa avere davvero un lato oscuro, un’anima nera che non conoscevamo. Mia figlia invece era buona, buonissima, aiutava tutti, ma era anche una ragazza forte e in quel momento avrà provato a difendersi, lei si sapeva far rispettare. Quello però non ha avuto pietà.” Ma cosa aspettarsi adesso? “Mi aspetto giustizia – conclude la donna – “Ma deve essere una pena piena, non piccola solo perché lui è minorenne.”