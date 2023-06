Chi è ii 17enne sospettato dell’omicidio di Michelle Causo. Per il momento sono state pubblicate solo indiscrezioni che lo descrivono come una sorta di trapper di quartiere.

Michelle Causo, chi è il presunto colpevole

Il giovane sospettato dell’omicidio di Michelle Causo è stato arrestato dopo essere stato ascoltato tutta la notte dalla polizia.

Per ora c’è la certezza solo sull’età. Il giovane infatti avrebbe 17 anni, quindi coetaneo di Michelle. Altra indiscrezione sulla quale concordano tutti i media nazionali è che il presunto omicida provenga dallo Sri Lanka anche se naturalizzato italiano.

Le indiscrezioni smentite dal padre di Michelle

Sul resto sono uscite notizie non solo non confermate da alcun organo ufficiale, ma nemmeno concordanti tra loro. Tanto che qualche giornale ha addirittura ipotizzato che tra la vittima e il presunto omicida ci fosse una relazione.

Indiscrezioni smentite dal padre della vittima, nell’intervista rilasciata al programma ‘Ore 14″ di Rai 2. “Senza motivo ce l’hanno ammazzata, Veniva questo amichetto, educato, a maniera, meglio degli italiani dice che era… era innamorato penso ma lei lo ha respinto perché ha il ragazzo dall’altra parte di Roma, che è disperato” – ha affermato sconvolto il papà di Michelle, che ha poi puntualizzato : “Era un amico, mia moglie l’ha conosciuto, veniva spesso. Lei non era incinta, non stavano insieme. Ma dico io se una ragazzina ti respinge gli fai questo?”.

L’interrogatorio di convalida

Secondo quanto riportano alcuni media, il giovane era molto attivo sui social dove raccontava la sua vita di quartiere. Aveva anche pubblicato un album di musica trap su Spotify. Ma, come già anticipato, si tratta di indiscrezioni che devono ancora essere confermate. Unica certezza al momento è l’interrogatorio di convalida dell’arresto, davanti al gip del tribunale per i Minorenni previsto per lunedì.