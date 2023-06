Omicidio Michelle Causo, la madre: "Me l’hanno ammazzata, l’hanno massacr...

Le parole strazianti della madre di Michelle Causo, 17enne brutalmente uccisa a Primavalle il cui corpo è stato trovato in un carrello della spesa.

Le parole della madre di Michelle Causo, 17enne uccisa

Non si da pace la madre di Michelle Causo, 17enne brutalmente uccisa nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 giugno, nel quartiere romano di Primavalle. Questo lo strazio di un genitore che si è visto strappare la vita della figlia:

«È morta Michelle, è morta. Me l’hanno ammazzata, me l’hanno massacrata».

Il cadavere è stato ritrovato in un carrello della spesa, coperta di buste. La donna, appena rientrata dalla questura per il riconoscimento, è scesa dall’automobile barcollando, faceva fatica a reggersi in piedi. Ripeteva soltanto il nome della figlia.

La ricostruzione dell’omicidio

È stato arrestato in flagranza di reato per il suo omicidio un coetaneo, suo amico, che vive nella stessa zona. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui ad ucciderla, colpendola con una lama e procurandole numerose coltellate, mentre lei provava a difendersi.

Non appena fermato, grazie alla telefonata di due vicini di casa che si sono insospettiti, è stato condotto in commissariato, si è tenuto il primo interrogatorio. Gli agenti però non hanno ancora ricevuto alcuna confessione.

Le indagini continuano, e resta ancora da chiarire il movente del feroce gesto.