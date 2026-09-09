Golfo Persico in fiamme: gli ultimi sviluppi del conflitto tra Stati Uniti e Iran

Le tensioni nel Golfo Persico si intensificano con gli ultimi attacchi tra Stati Uniti e Iran. Scopri cosa sta succedendo e quali sono le conseguenze per la regione.

Le acque del Golfo Persico sono nuovamente al centro di un conflitto tra Stati Uniti e Iran. Gli ultimi attacchi hanno coinvolto petroliere e navi militari, con conseguenze che potrebbero avere ripercussioni globali. Le dichiarazioni delle parti coinvolte e le analisi dell’intelligence aggiungono ulteriore complessità a una situazione già delicata.

Il conflitto sembra essere entrato in una fase di escalation, con attacchi reciproci che coinvolgono sia navi militari che petroliere.

Le dichiarazioni del segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, e del capo del Comando Centrale, Brad Cooper, sottolineano la determinazione degli Stati Uniti a difendere le proprie forze e a rispondere agli attacchi iraniani.

Gli attacchi delle Guardie Rivoluzionarie iraniane

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, otto petroliere e altre dieci imbarcazioni in risposta agli attacchi statunitensi contro cinque petroliere iraniane nel Golfo Persico.

Secondo un comunicato riportato dall’agenzia di stampa ufficiale IRNA, la marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha colpito di mira le navi statunitensi e le petroliere, infliggendo danni considerevoli.

Le dichiarazioni di Pete Hegseth

Il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha affermato in un post su X che se l’Iran spara contro le navi statunitensi, gli Stati Uniti distruggeranno e affonderanno le petroliere iraniane.

Hegseth ha sottolineato che la flotta di petroliere iraniana è indifesa e che gli Stati Uniti possono colpirle tutte con i propri aerei, navi e sottomarini.

Le risposte degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno colpito tre petroliere iraniane in risposta al lancio di missili balistici contro due navi da guerra statunitensi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato che le petroliere facevano parte di una rete occulta che contribuiva a finanziare la Guardia Rivoluzionaria iraniana e i suoi proxy armati nella regione. Una delle petroliere è stata messa fuori uso in modo permanente, mentre la terza, che non trasportava carico, è stata distrutta.

Le dichiarazioni di Brad Cooper

L’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha affermato che non esiteranno a difendere le forze americane e, se necessario, a distruggere la flotta petrolifera iraniana. Cooper ha sottolineato che le petroliere iraniane sono limitate ed esposte, rendendole un bersaglio facile per le forze statunitensi.

Le conseguenze economiche e politiche

Le tensioni nel Golfo Persico hanno anche un impatto economico significativo. La valuta iraniana ha toccato un nuovo minimo storico, con il dollaro statunitense che ha superato quota 2,27 milioni di rial sul mercato libero. Questo crollo della valuta riflette le pressioni economiche che l’Iran sta affrontando a causa delle sanzioni e del conflitto in corso.

Sul fronte politico, l’intelligence americana ritiene che l’Iran sia determinato a protrarre il conflitto per mesi, con l’obiettivo di frustrare gli Stati Uniti e influenzare le elezioni di metà mandato a novembre. L’Iran sembra soddisfatta della possibilità di esacerbare i problemi politici di Donald Trump, utilizzando il conflitto come leva per i propri scopi.

Le tensioni nel Golfo Persico continuano a essere un punto critico per la stabilità regionale e globale. Le dichiarazioni delle parti coinvolte e le analisi dell’intelligence suggeriscono che il conflitto potrebbe protrarsi a lungo, con conseguenze imprevedibili per la regione e per il mondo intero.