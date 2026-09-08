Un incendio ha distrutto nella notte lo storico negozio Salvi Bike Store di Zogno, causando danni per oltre mezzo milione di euro. Inagibile l’appartamento al piano superiore, mentre restano da accertare le cause del rogo.

Zogno, incendio distrugge lo storico negozio di biciclette: mezzo milione di danni

Come riportato da Bergamo News, un violento incendio ha devastato il Salvi Bike Store di Zogno, in via Mazzini, nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre.

L’allarme è scattato intorno alle 2, quando le fiamme si sono propagate nei locali dell’attività gestita dai fratelli Giuliano e Franco Salvi, da 85 anni punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo della Valle Brembana. Il fuoco ha coinvolto biciclette di alta gamma, elettriche e tradizionali, e altra merce, mentre una serie di esplosioni ha mandato in frantumi le vetrate del piano terra.

Il bilancio economico è pesantissimo: secondo le prime stime, le sole biciclette distrutte valgono circa 500mila euro, ai quali si aggiungono i danni al negozio e all’immobile. Non risultano persone ferite.

Appartamento inagibile e accertamenti sulle cause del rogo: le prime ipotesi

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la struttura, insieme ai carabinieri di Zogno e alla protezione civile.

Le conseguenze hanno interessato anche il piano superiore, dove si trova l’abitazione dei titolari: l’appartamento è stato dichiarato inagibile e le due persone che vi risiedono hanno dovuto lasciare temporaneamente la casa.

Restano invece da chiarire le cause del rogo. Come riportato da L’Eco di Bergamo, tra le ipotesi al vaglio c’è un possibile problema alla batteria di una bicicletta elettrica presente nel punto vendita, ma non è ancora stato accertato l’innesco. Gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire l’origine delle fiamme e valutare l’entità complessiva dei danni.