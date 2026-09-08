Stabili le condizioni di Emma Bonino: aggiornamenti dal ricovero a Roma

Emma Bonino ha trascorso una notte tranquilla in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni restano stabili, con parametri cardiocircolatori e respiratori accettabili.

La notte del 7 settembre è trascorsa senza complicazioni per Emma Bonino, la storica leader radicale ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma. La paziente di 78 anni, è rimasta cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono stati giudicati accettabili dai medici.

Il ricovero e le prime ore in ospedale

Il ricovero di Emma Bonino è avvenuto nel pomeriggio del 7 settembre, quando è stata portata in codice rosso al pronto soccorso del Santo Spirito per una crisi respiratoria.

Intorno alle 20:00, i sanitari hanno deciso di trasferirla in terapia intensiva per monitorare costantemente i suoi parametri vitali.

Il medico curante Claudio Santini, ha spiegato che la decisione di trasferire Bonino in terapia intensiva è stata presa a scopo precauzionale. “La paziente è vigile e lucida”, ha dichiarato Santini, sottolineando che la notte è trascorsa senza complicazioni.

La gestione delle informazioni e la comunicazione ufficiale

Per evitare la diffusione di notizie false la segreteria personale di Emma Bonino ha deciso di diramare bollettini ufficiali sullo stato di salute della leader radicale. “In queste ore stanno uscendo notizie incontrollate di tutti i tipi”, ha affermato Santini, “e quindi nel rispetto della privacy di Emma Bonino e della sua famiglia abbiamo deciso che le uniche informazioni sul suo stato di salute saranno diramate dalla sua segreteria personale.”

Il primo bollettino medico ha confermato che Bonino è cosciente e che i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili.

I medici stanno continuando a monitorare attentamente la situazione.

Le cause del malore e le prime ipotesi

L’allarme per lo stato di salute di Bonino è scattato a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni respiratorie. Tuttavia, dai primi rilievi, i medici hanno escluso una recidiva del tumore al polmone che le era stato diagnosticato, attribuendo il malore a un problema di natura metabolica.

La leader di +Europa è conosciuta per il suo impegno politico e sociale, e la notizia del suo ricovero ha suscitato preoccupazione tra i suoi sostenitori e colleghi. La segreteria personale di Bonino ha assicurato che continuerà a fornire aggiornamenti regolari sul suo stato di salute.